La Generalitat esconde una subida del 10% de las tasas de ingeniería

La Generalitat ha vuelto a incrementar el precio de las carreras de ingeniería tras cinco años con las tasas universitarias congeladas. Aunque se preveía que las universidades mantedrían otro año más los mismos precios de las matrículas —se congelaron un año después de que el president Artur Mas subiese las tasas hasta un 66%—, el Consejo del Estudiantado de las Universidades Catalanas (Ceucat) ha alertado de una subida encubierta en las ingenierías: el Govern ha retirado de la resolución que acompaña el decreto de precios una bonificación de 225 euros que se había aplicado desde 2013 para compensar la subida adicional de precios que se produjo en estos estudios en el curso 2012-2013 cuando la Generalitat pasó de considerar estas carreras de un nivel de coeficiente docente B a uno C (esto encarecía todavía más el precio del crédito).

"Nos hemos enterado de casualidad. Hemos visto que en la resolución de este año no está el punto 4.2, que recogía una minoración del precio del crédito. Este año parecía un punto de inflexión por las declaraciones del secretario de Universidades, Francesc Xavier Grau, que ha estado muy receptivo, y las de la consejera Àngels Chacón, pero han aprobado esto sin pasar por nadie y sin derecho a negociación", lamenta Laura Delgado, jefa de gabinete del Ceucat. Los estudiantes han sido los que han dado la voz de alerta al detectar que la resolución sobre las becas Equitat —las ayudas vinculadas a la renta familiar que otorga la Generalitat— no recogía la bonificación adicional a las carreras de ingeniería.

Las ayudas fulminadas por el Govern servían para paliar el agravio que supuso en el curso 2012-2013 el cambio de coeficiente docente en las ingenierías, que es el que marca el precio del crédito por estudiante. Estas carreras pasaron de un coeficiente B a un C, lo que se traduce en 3,76 euros más por cada crédito universitario. En conjunto, al año suponía 225 euros más para cada alumno de una ingeniería, un incremento que se sumaba a la subida global de tasas que ejecutó ese mismo año el Ejecutivo de Artur Mas. Las carreras de ingeniería pasaban a costar hasta 2.372 euros anuales a los estudiantes. La presión estudiantil y el cruce de acusaciones con las universidades obligó entonces a la Generalitat a recular y ofrecer esta especie de bonificación que, durante los últimos cursos (hasta este año) ha quedado recogida dentro de la resolución sobre las Becas Equitat.

La Universidad de Barcelona (UB), la Autónoma (UAB) y la Politécnica (UPC) se han cubierto las espaldas con esta subida de tasas que ha escondido el Govern y aseguraron ayer, a través de un comunicado, que este cambio en la normativa de precios “no fue comunicado previamente a las universidades, ni tampoco fue objeto de información en el Consejo Interuniversitario de Cataluña, órgano de coordinación del Sistema Universitario Catalán”. Las tres universidades denunciaron que este cambio no ha sido comunicado “con suficiente antelación” y advirtieron de que esta medida tendrá un “impacto directo en la comunidad de estudiantes”. Solo en la UPC hay 1.800 estudiantes de ingeniería que se pueden ver afectados. En la UB son otros 1.238.

El vicerrector de Comunicación y Coordinación de la UB, Ernest Pons, aseguró ayer que cuando se enteraron del cambio, la normativa ya estaba aprobada. Coincide la vicerrectora de Docencia y Estudiantado de la UPC, Núria Garrido, quien añadió que las universidades no tenían constancia “de que esta medida fuese provisional o tuviese caducidad”. Según la docente, el origen de esta situación está en una “interpretación distinta de la normativa”. Si bien alumnos y universidades consideraban que esta medida afectaba a los estudios de ingeniería, el Govern sostiene que esta bonificación estaba pensada para los estudiantes que se encontraron con el cambio de coeficiente en 2012. Esto es, los que se matricularon ese curso. "Desde el inicio de la aplicación de la bonificación, en el curso 2013-2014, se determinó que el último año que estaría vigente sería el curso 2017-2018", apuntó ayer la secretaría de Universidades. Para la Generalitat, los beneficiarios de esa bonificación eran, exclusivamente, "todos aquellos aque se habían visto afectados por el cambio de nivel del B al C en la estructura docente". El Govern entiende que, seis años después, todos los potenciales afectados ya han terminado la carrera y los demás que vienen atrás ya empezaron sus estudios de ingeniería sabiendo que era una carrera de coeficiente C, por lo que no ha lugar a la bonificación.

Universidades defendió, además, que los solicitantes de la bonificación cayeron de 4.605 en 2013 a 2.972 (el 12% del total, apuntó) en 2017.