El TSJC cree que Torra cometió un delito de odio en uno de sus artículos, aunque ha prescrito

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cree que el artículo del año 2012 del presidente catalán Quim Torra en que comparaba con las bestias "a las personas residentes en Cataluña que no comulgan con sus ideas" podría constituir un delito de incitación al odio, aunque ya ha prescrito.

En un auto, el alto tribunal catalán acuerda no admitir a trámite la querella que VOX presentó contra Torra por conspiración para la rebelión y encubrimiento, por su apoyo al proceso independentista, así como incitación al odio, por los tuits y artículos de opinión que publicó en los últimos años críticos con los no nacionalistas. Respecto al resto de los tuits y a la mayoría de artículos de Torra denunciados, el TSJC cree que no serían delito al estar "amparados" por la libertad de opinión y expresión, "por desabridas e incluso supremacistas que se consideren" sus afirmaciones.