Más de 80 entidades reclaman de nuevo al Estado la protección total del coral rojo

Más de ochenta entidades han mandado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al ministro de Pesca, Luis Planas, para que rectifiquen, y deroguen las 12 autorizaciones con vigencia de 2 años para la extracción de coral rojo (Corallium rubrum) en aguas exteriores de Catalunya y establezcan una veda total en toda la costa catalana. De esta manera, siguen con la campaña iniciada en mayo para reclamar la protección efectiva del coral en el Mediterráneo y solicitan al Gobierno que adopte las medidas "de obligado cumplimiento" de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). Además, piden que se atienda las recomendaciones científicas y se incrementen los esfuerzos para evitar el furtivismo y la sobreexplotación de esta especie emblemática catalogada "en peligro".

Estas 84 entidades ambientales, centros de investigación y de actividades subacuáticas ya mandaron una carta en mayo en la que exigían al Gobierno derogar las licencias y tomar medidas que garantizasen la recuperación de esta especie de coral. Ahora la carta conjunta pretende dar respuesta al Proyecto de Orden APA/2018, por el que se establecen vedas y límites de captura de coral rojo, y para el cual el gobierno dio un plazo de siete días hábiles para efectuar observaciones que finalizaba este martes. En esta misiva, las entidades reconocen ciertos avances por parte del nuevo Gobierno en referencia a la prohibición de extraer coral a profundidades inferiores a 50 metros, pero continúan considerando que, "no es suficiente" y que "se debe ampliar la suspensión de la actividad en toda la costa catalana, valorando además la extensión de una veda total al resto de aguas españolas".

El coordinador del informe sobre el estado de las poblaciones de coral rojo en aguas de Cataluña, Joaquim Garrabou, considera que el nuevo Proyecto de Orden "va en la buena dirección", pero que con los datos disponibles "la propuesta de prohibir su extracción a menos de 50 metros y una veda de 6 meses no es suficiente". Los científicos apuestan por "una moratoria a su extracción en toda la costa catalana de 20 años renovable."

Por otro lado, en la carta destacan que el Proyecto de Orden no adopta las medidas relativas a la obligación de establecer cierres de precaución en las zonas en las que el 25% de la captura total de coral esté compuesta por especímenes con un diámetro de base inferior a 7 mm. Esta sería otra recomendación de "obligado cumplimiento" no contemplada por el Estado, por eso les solicitan que si es el caso, "hagan públicos los informes científicos que avalen que las poblaciones de coral en la costa española se están explotando de una forma sostenible y se encuentran en buen estado". "Un control de las tallas de las colonias explotadas resultaría el cierre de facto de su extracción, ya que la mayoría no alcanzan las tallas mínimas legales", asegura Garrabou.

Entre los incumplimientos de los acuerdos de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo está también el número de licencias concedidas, ya que se dispuso que "el número de licencias de pesca no se incrementara hasta que un dictamen científico indique un estado favorable de las poblaciones de coral rojo". Algo que tampoco se ha hecho.

Por su parte, la ecóloga marina de la Fundación ENT, Lydia Chaparro, recuerda que la protección de esta joya del Mediterráneo no solo es una demanda de estas 84 entidades ya que el pasado julio el fiscal de Medio Ambiente solicitó una moratoria, y numerosos ayuntamientos están reclamando mayor protección. Chaparro se ha mostrado esperanzada en que el Estado "recapacite y se alinee con la conservación y la necesidad de mejorar la gestión del coral", aunque ha asegurado que "seguiremos solicitando su protección las veces que sea necesario".