El ministerio homenajeará a Mercè Rodoreda en su 110 aniversario

"Hay escritores que por no estar traducidos al castellano no son conocidos. ¿Por qué una persona de una competencia media no puede leer en catalán, una de las lenguas del Estado? Hay una convicción de que las lenguas son un obstáculo, una barrera y no algo positivo", así se pronunciaba el pasado mes de julio en declaraciones a EL PAÍS la consejera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, a propósito del catalán y los escritores en lengua catalana. Unas palabras que parecen que han llegado al ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, que parece querer corregirlo. Por eso, este sábado, durante su viaje oficial de dos días a Barcelona (el segundo desde que fue nombrado ministro el 14 de junio) ha anunciado un homenaje de su Ministerio a una de las escritoras más reconocidas y traducidas del catalán como es Mercè Rodoreda.

El homenaje será el próximo 10 de octubre en el centro cultural Blanquerna con motivo de su 110 aniversario. El acto tendrá una segunda cita en Barcelona, el 17 del mismo mes en la biblioteca Guinardó-Mercé Rodoreda. “Queremos rendirle homenaje porque era una grandísima escritora y decidimos que había que recordarla, que los lectores volvieran a sus libros, a su recreación”, ha explicado el ministro. En Madrid participarán, en una mesa de debate, los autores Esther Zarraluqui, Jenaro Talens y María Sevilla. Mientras que en la de Barcelona estarán, entre otros, Esther Zarraluqui, Antoni Marí y María Cabrera y Callís.

El homenaje, ha dicho Guirao, se enmarca en la línea de trabajo del Ministerio, que consiste en apoyar a los autores. "Dentro de todo el entramado de la industria editorial, la clave fundamental son los autores y queremos resaltar y apoyar y hacer mucho más visible su figura. Hay una serie de autores muy conocidos, que venden mucho, pero también hay muchísimos escritores de una enorme calidad que, por cuestiones de otro orden no tienen tanta visibilidad. Hay que apoyarlos y protegerlos”, ha remarcado el político.

El anuncio lo ha realizado el ministro durante su visita a la Setmana del Llibre en Català que se clausura este domingo con la idea de "apoyar a los libreros y editores, para apoyar todas las lenguas del Estado español", ha asegurado el ministro que ha realizado su visita antes de acudir al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) donde coincidiría con la consejera Borràs. Según Guirao: "El catalán y la edición en catalán hay que apoyarla porque la lengua es una riqueza. Para que esa riqueza se mantenga se tiene que publicar. Las lenguas tienen que evolucionar, ampliarse y lo hacen a través de sus autores”.

Después de varios años de relaciones tensas entre Ministerio y Consejería parece que se está viviendo una época menos tensa. Guirao las ha calificado de relaciones "absolutamente normalizadas", tras explicar: "Tuvimos una primera reunión en agosto, informal, y tenemos pendiente una reunión de trabajo para la que estaba pendiente que la Conselleria nos enviara la relación de temas a tratar”. Y luego prosiguió: “Tenemos bastantes instituciones en las que estamos presentes tanto el Ministerio, la Conselleria y el Ayuntamiento. En las instituciones se trabaja mano a mano sin problema".

El problema, es, sobre todo, económico, porque el departamento de Cultura, desde la época de Ferran Mascarell, pero también Santi Vila, el breve de Lluís Puig y ahora con Laura Borràs, ha visto como el ministerio ha ido reduciendo sus aportaciones a los equipamientos en los que estaba presente dentro de los patronatos y los consorcios hasta bajarla a más de la mitad. Algo que ha acabado prácticamente ahogando a estos centros. “Lo que queremos es que la Generalitat jerarquice y veamos cuáles son sus prioridades de actuación para tratar que todo sea acordado. En cuanto tengamos la lista de temas la vamos a estudiar con rigor”, ha remarcado Guirao, tras recordar, eso sí, la limitación presupuestaria de su Departamento: “Tenemos los presupuestos de 2018, pero vamos a trabajar para el futuro. La impresión que tengo es que todo puede ir bien porque al final nos une el respeto y el amor por la Cultura”. La intención era que la lista se la proporcionara Borràs durante su encuentro en el Macba.