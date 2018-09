El Gobierno vasco aplicará un código ético a toda su plantilla

El Gobierno vasco extenderá al conjunto de su funcionariado la obligación de cumplir el código ético que actualmente solo afectaba a los cargos públicos nombrados por el Ejecutivo. El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha informado hoy de esta novedad que podría entrar en vigor antes de acabar el año, previa negociación con los sindicatos de la administración pública.

Erkoreka ha explicado que el Gobierno vasco va a incluir en el Proyecto de Ley de Empleo Público una de las dos recomendaciones recogidas en la Memoria de 2017 de la Comisión de Ética Pública del Gobierno, que prevé ampliar a la totalidad de su plantilla la obligación de cumplir con los "valores y principios" establecidos en el Código Ético y de Conducta al que deben adherirse los cargos públicos.

Las normas éticas y de conducta recogidas en este código, aprobado en mayo de 2013 en sustitución de uno anterior que impulsaron los socialistas en el Gobierno vasco, van dirigidas a "fomentar la integridad ética y la actuación eficiente de los cargos públicos" de la administración vasca, con la finalidad adicional de "mantener e incrementar, en su caso, la elevada calidad de la alta dirección ejecutiva del Gobierno Vasco". Persigue, asimismo, "ofrecer un elevado nivel de prestación de servicios públicos que preserve y refuerce la confianza de la ciudadanía en sus propias instituciones".

Entre otras cuestiones, el código ético impide a los firmantes recibir regalos que excedan la cortesía, aceptar viajes que no entren dentro de sus estrictas funciones públicas, o cobrar por su participación como cargo público en charlas, conferencias o actividades. También contempla que los cargos pueden participar en medios de comunicación, al margen de su gestión, pero de forma eventual, con autorización previa, de forma gratuita, y siendo leales y coherentes con los postulados de la institución. En ningún caso pueden emitir opiniones contrarias a las del Gobierno Vasco.

La Comisión de Ética Pública del Ejecutivo de Vitoria, presidida por Erkoreka, ha propuesto que los valores y conductas que hasta ahora debían acatar los altos cargos de la administración, personal eventual y de confianza sean de obligado cumplimiento por el conjunto del funcionariado. La comisión considera que estos valores, "al ser propios de la institución", deberían ser "igualmente observados por el resto del personal que presta servicio" en ella.

La Comisión de Ética Pública ha hecho este jueves balance de su actividad en 2017, periodo en el que ha analizado 11 expedientes, tres de ellos fruto de denuncias y el resto de consultas de los propios altos cargos afectados. En dos de las denuncias se ha archivado el caso por considerar que no se contravino el código ético y en la tercera no hay pronunciamiento, al determinar que la comisión no es competente en ese caso.