Colau luce un lazo amarillo con motivo de la Diada

Colau, con lazo amarillo en la solapa, en la ofrenda a Rafael Casanova, flanqueada por concejales de su gobierno y del PDeCAT, ERC y el PSC. En vídeo, Colau lamenta la ausencia en la Diada de los políticos presos. EUROPA PRESS / VÍDEO: EFE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sorprendido esta Diada durante la ofrenda floral del Ayuntamiento al monumento de Rafael Casanova por lucir el lazo amarillo, que representa la exigencia de libertad para los políticos presos, en la solapa de su americana. Con anterioridad, la alcaldesa solo había lucido el lazo el pasado mes de febrero durante unas horas, cuando recibió en el Ayuntamiento a las familias de los políticos y los líderes independentistas presos.

La alcaldesa ha explicado que este martes lucía el lazo "por empatía con los presos que hoy no pueden celebrar la Diada". Tras la ofrenda, Colau ha participado en el homenaje a Salvador Allende, y ya no llevaba americana, por lo que no lucía el lazo amarillo.

Colau ha querido subrayar en sus declaraciones posteriores a la ofrenda "las ausencias" de la Diada de este año, en referencia a los líderes independentistas y políticos presos. Y ha hecho una referencia explícita a Jordi Cuixart, presidente de la organización independentista Òmnium Cultural, "un hombre de cultura y de paz". La alcaldesa ha advertido de que con presos como él y otros independentistas, "adversarios" y con quien tiene "diferencias políticas", "será imposible" que Cataluña recupere la "normalidad". "En clave estrictamente democrática, y precisamente porque es la Diada, mi obligación es denunciar las ausencias de los líderes independentistas en prisión, que hoy no tienen voz", ha dicho Colau.

La alcaldesa de Barcelona participó anoche en el acto institucional en la plaza de Sant Jaume y esta mañana en la ofrenda floral, pero no acudirá este año a la manifestación de las entidades independentistas. Colau entiende que la convocatoria tiene en esta edición una "clara apuesta por la vía unilateral", que no comparte.