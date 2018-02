Colau recibe a las familias de los exconsejeros presos y los ‘Jordis’

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recibido este mediodía a los familiares de los exconsejeros de la Generalitat, Joaquim Forn y Oriol Junqueras, y de los Jordis, los líderes de las organizaciones independentistas Òmnium y ANC, Cuixart y Sánchez, que están presos. La recepción, durante la que la alcaldesa ha mantenido un encuentro privado con las parejas de los cuatro encarcelados, fue aprobada la semana pasada en la comisión de Presidencia a propuesta del teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, con los votos del PDeCAT, ERC y la CUP. Asens visitará en los próximos días a los presos para explicarles la recepción y el posicionamiento del gobierno de la ciudad.

La semana pasada, en la misma comisión en la que se aprobó la recepción, se aprobó una Declaración que pide que se acerque a los exconsejeros y a los Jordis a cárceles catalanas. Este mediodía, tras el restringido encuentro, a las familias se han sumado representantes de estos partidos y de sindicatos y entidades. Ciudadanos, el PSC y el PP no han participado en la recepción, lo que ha provocado duras críticas, sobre todo a los socialistas.

"Esto no va de independentismo sino de derechos humanos y libertades, de la vulneración de derechos fundamentales de un colectivo, hoy son independentistas, mañana puede ser cualquier otro", ha lamentado Colau, partidaria de "un frente amplio para defender los derechos ante una situación inaceptable e inmoral en términos democráticos". La alcaldesa ha manifestado que "al margen de la ideología de cada uno, es imposible estar de acuerdo en que se castigue cruelmente a las familias, con cierto espíritu de venganza ante la discrepancia, obligándoles a hacer miles y miles de kilómetros para ir a ver a los presos". "Es un doble castigo imposible de aceptar", ha añadido.

En el encuentro a puerta cerrada, Colau ha recibido a Laura Masvidal, Neus Bramona, Txell Bonet y Susanna Barreda, las mujeres de Forn (que antes que consejero fue concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento), Junqueras, Cuixart y Sánchez. Una reunión a la que se han sumado Asens, los presidentes de los grupos municipales del PDeCAT (Xavier Trias), ERC (Alfred Bosch) y la CUP (Maria José Lecha), y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy. También han participado en el encuentro los actuales dirigentes de Òmnium y la ANC (Marcel Mauri y Agustí Alcoberro), los secretarios generales de CC OO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros; representantes de Justícia i Pau, la Taula de entidades del Tercer Sector, José Rodríguez (Jueces para la Democracia), el director general de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat (Amand Calderó) y un representante del Colegio de Abogados.

Colau y el teniente de alcalde Jaume Asens han repetido varias veces la idea de que la recepción buscaba apoyar a las familias de los presos y denunciar lo que consideran una vulneración de derechos. "Venir y escuchar a las mujeres de cuatro presos no implicaba nada, era un gesto. Me sabe mal que se utilice el argumento de que hacer esto es entregarse al independentismo", ha dicho Asens. "Al margen de la ideología de cada uno, es imposible estar de acuerdo en que se castigue cruelmente a las familia", ha añadido la alcaldesa.

Muy gráficamente, la mujer de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha explicado que su hijo de diez meses "ha hecho ya 24.000 kilómetros para ver a su padre, muchas veces solo 40 minutos a través de un cristal". Bonet ha llamado a que desde fuera de Cataluña también haya posicionamientos contra el encarcelamiento y a encontrar un "consenso necesario". Laura Masvidal, mujer de Joaquim Forn, ha "lamentado la ausencia de algún partido, especialmente del PSC, un partido con tradición de lucha por la democracia indiscutible que ahora toma partido para destruir lo que tanto ha costado construir". "Esta mañana mientras me arreglaba ante el espejo he pensado, 'cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar", ha advertido.

Fuentes socialistas han respondido que tanto el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, como el jefe de filas del partido den el Ayuntamiento, Jaume Collboni, "se han renido con todo el mundo que lo ha pedido". "Una cuestión es la solidaridad humana y personal con los presos y sus familiares, y otra el relato con propaganda independentista en el que se está mezclando todo, en este punto que nadie espere el aval del PSC".

En los parlamentos también ha habido varias referencias --también de la alcaldesa-- a la pena de cárcel del rapero Valtonyc, o a la pieza retirada en Arco. "O denunciamos la actitud de opresión o sufriremos un retroceso importante de la democracia", ha dicho la mujer de Sánchez, Susanna Barreda.

Desde los grupos, el presidente del PDeCAT y ex alcalde, Xavier Trias, ha insistido en aplaudir el acto como de "defensa de los derechos humanos y no otra cosa" y ha agradecido la idea de la recepción a Asens. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC, ha afirmado que "todos los regidores que representan la ciudad deberían denunciar" la situación de los cuatro presos. Por parte de la CUP, Maria José Lecha ha asegurado que las movilizaciones "contra la ofensiva" continuarán en la calle; y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy, ha asegurado que "ganará la democracia".