Relax en la azotea

1. The Hat. Su terraza es maravillosa, con unas vistas increíbles de la ciudad y, al fondo, la cúpula de San Isidro. Además, te permite estar siempre al aire libre, tanto en verano como en invierno. Subir aquí es escapar de la ciudad sin salir de ella. Vengo con frecuencia con dos amigas más y como buena riojana, me pido siempre una copa de crianza de mi tierra. (Imperial, 9).

2. Plaza de Oriente. Voy mucho con mi pareja y nos sentamos allí, él a dibujar y yo a leer. Escogemos momentos del día en los que no haya muchos turistas. En especial nos gusta sentarnos en uno de los bancos de los jardines de Sabatini desde donde se ve una imagen de postal del Palacio Real, encuadrado con los setos del jardín.

3. Casa Museo Sorolla. No es el museo más conocido de Madrid, pero para mí es muy especial para mí. El espacio desprende mucha energía y te sumerge en la obra y el mundo de Sorolla. (Paseo del General Martínez Campos, 37).

4. Maricastaña. Es un sitio súper acogedor con una carta de tés y postres increíble. Le tengo especial cariño porque fue allí donde me tomé mi primer café con Daniel Monzón, director de Yucatán. Nos conocimos en persona y estuvimos charlando varias horas sobre el proyecto. (Corredera Baja de San Pablo, 12).

5. Palacio de Cristal de Arganzuela. Lo descubrí hace poco, en un desfile de moda al que me invitaron. Lo había visto desde fuera, pero nunca había entrado. Es un lugar precioso y maravilloso para relajarte rodeada de plantas y árboles (paseo de la Chopera, 10).

6. Costello Club. Como buena rockera, soy muy fan de este lugar. Es un bar ideal para tomarte una copa y bailar. Me gusta el centro y este local no está masificado, tiene carácter y se está muy a gusto (Caballero de Gracia, 10).

7. Plaza de la Villa. Me encanta caminar y perderme por la ciudad y un lugar que me gusta mucho es la plaza de la Villa y las pequeñas calles que la rodean. Cuando te adentras en ellas, te quedas solo: el bullicio y casi la gente desaparecen. Es como estar en otra ciudad. Suelo pasear por allí con mi pareja. Nos gustan los edificios y el encanto que les rodea.

8. Gran Vía. Me encanta. Incluso ahora que está en obras: me gusta recorrerla en moto, cuando no hay mucho tráfico, y caminarla al atardecer porque en los edificios se refleja una luz preciosa. Además, hay un lugar casi secreto, Espacio Inédito 16. No está abierto al público, pero hacen eventos. Es un espacio circular, encaramado en la planta 16 del Palacio de la Prensa y con unas vistas de 360 grados de la ciudad. Además, Almodóvar rodó allí escenas de La flor de mi secreto. He podido visitarlo un par de veces: cada vez que voy, me enamoro más de Madrid.

9. Teatro Alfil. Es un teatro maravilloso en el que llevo trabajando cinco años: lo considero mi casa. Además, después de cada función, me encanta recorrer la calle Pez y sus bares. (Pez, 10).

10. Plaza del Dos de Mayo. Es otro lugar muy especiales por lo que ha significado en mi vida: allí tuve la primera cita con el que hoy es mi marido. Voy mucho con mis amigos malasañeros. Me gusta el rollo, los bares, las personas de todas las edades conviviendo en este espacio urbano.