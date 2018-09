Alcorcón lleva a la fiscalía el festival Amanecer Bailando

Alcorcón denunciará hoy a la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración del festival de música techno Amanecer Bailando que se celebra en el parque Prado Ovejero de Móstoles, a pocos metros de viviendas de su localidad. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, pretende de esta forma que se suspenda el evento que comenzará el sábado y se extenderá durante toda la noche hasta el domingo. La ubicación del macroconcierto, organizado por el PSOE de Móstoles, ha provocado una fuerte crisis política con sus socios de gobierno Ganar Móstoles e IU-LV.

El rechazo al lugar de celebración escogido por el PSOE de Móstoles del festival Amanecer Bailando es cada vez mayor. A las críticas de los grupos políticos del Ayuntamiento de Móstoles (PP, en la oposición, y los socios de gobierno de los socialistas, Ganar Móstoles e IU-LV) y de los vecinos se ha unido el municipio de Alcorcón con el que linda. Su alcalde, David Pérez (PP) no está dispuesto a que 30 grupos de música no dejen dormir a sus ciudadanos durante toda la noche. El concierto empieza el sábado a las 17.00 y finaliza el domingo por la mañana.

“Han situado el escenario, una megaestructura metálica, justo al lado de nuestro barrio de Fuentecisneros, a muy pocos metros de las viviendas”, describe Pérez. Al alcalde le preocupan, además de los decibelios, la seguridad y el problema de tráfico que va a generar la afluencia de personas al festival. “De momento han vendido 15.000 entradas, no me explico como van a entrar”, se queja. Con estas razones sobre la mesa, Alcorcón lleva hoy ante la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito en el que pide que se suspenda de forma cautelar el concierto.

Móstoles se encontró con la celebración del festival pegado a sus casas de forma repentina, asegura Pérez. “La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tomó la decisión sin comunicarnos nada”. Un comportamiento que, a juicio del regidor, no se debe dar en las relaciones entre alcaldes. “Mandé una carta a Posse para buscar una alternativa y no me contestó”, indica.

Alcorcón ha solicitado informes a su Policía y Bomberos para comprobar la seguridad del evento, a pesar de que este municipio no tiene competencia para modificar la decisión de Móstoles.

El PSOE organizó el macroconcierto en primer lugar en el parque natural El Soto, ubicación que se vio obligado a cambiar por las críticas vecinales, del resto de grupos políticos y de Ecologistas en Acción. El traslado del evento al parque Prado Ovejero no ha conseguido acallar las críticas.