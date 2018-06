Móstoles, segunda urbe de Madrid, declara persona ‘non grata’ a Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tenía previsto ni a corto ni a largo plazo visitar Móstoles (206.000 habitantes), pero en el caso de que lo hiciera no será bienvenido. El pleno del Ayuntamiento le ha declarado esta mañana persona non grata, en un gesto simbólico como rechazo a su política inmigratoria.

El municipio, el segundo en población de la Comunidad de Madrid tras la capital, está gobernado por un tripartito formado por PSOE (7 ediles), Ganar Móstoles (6) e IUCM-LV (2), que es el que ha votado a favor de la moción. Los 12 ediles del PP se han abstenido. El acuerdo incluye el traslado de lo pactado al Gobierno del Estado y a la embajada de los Estados Unidos de América en Madrid.

La moción, presentada por el concejal Eduardo Gutiérrez de IU, destaca la gravedad de las informaciones que llegan desde Estados Unidos en lo que se refiere "a la existencia de campos de detención y confinamiento de niños inmigrantes que son separados de sus padres y madres por carecer de la documentación necesaria". Con el agravante de que los progenitores desconocen donde se encuentran sus hijos.

Esta situación supone un atentado a los principios básicos humanitarios y una grave vulneración de los tratados internacionales, en especial de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, continúa el escrito. Y Móstoles, "una ciudad joven, llena de niños y niñas, que crecen en libertad y sin miedo" no puede permanecer ajena a esta situación, añade. Por todo ello, la moción, ya aprobada, pide el "total rechazo y repulsa" a estas prácticas y que se le declare persona non grata.

El portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, ha manifestado su "rechazo más absoluto a la política inmigratoria y a la separación de padres de hijos". Pero, ha añadido, que considera que no es una medida a adoptar por el pleno de Móstoles porque "no tiene ninguna eficacia", razón por la que su grupo se ha abstenido. Ha invitado al resto de formaciones políticas a que eleven la petición a sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de tal forma que se traslade a la Presidencia del Gobierno, donde si tendría peso institucional.