Un festival de música amenaza la estabilidad del tripartito de Móstoles

Un informe técnico de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles de julio advierte de los problemas. Tal concentración de personas produciría “daños irreparables o que tardarían mucho tiempo en repararse en las praderas, por pisoteo y compactación del terreno, por acumulación de deyecciones, etcétera”, sostiene. Aparecerían zonas deterioradas que no estarían disponibles para “el disfrute del medio natural que los ciudadanos practican en este concurrido parque de la ciudad”, añade. El informe se refiere a una ocupación de 15 días. “En el convenio se marcan 12 días de explotación”, aclaran desde Ganar Móstoles. Otro texto municipal, también de julio, dice que no se puede emitir un informe medioambiental porque no cuentan con datos de ocupación ni descripción del uso.