La candidatura de Collboni provoca recelos en el PSC

La candidatura de Jaume Collboni como alcaldable por Barcelona para las elecciones municipales de 2019 está cuestionada por algunos sectores del PSC de la ciudad. Consideran estas voces críticas que el partido apenas tiene expectativas de recuperarse electoralmente y remontar el vuelo con Collboni como candidato, a causa de la polarización del debate político en la ciudad entre Ada Colau y el independentismo, por un lado, y Ciudadanos, por otro. Por eso reclaman que el PSC abra reflexione si no es momento de rectificar, ahora que aún están a tiempo, para buscar a un candidato con más gancho electoral.

El PSC gobernó el Ayuntamiento de Barcelona durante 32 años, un hecho insólito en gran ciudad europea. Perdió la alcaldía en 2011 en beneficio de Xavier Trias y pasó a ser segunda fuerza política, pero en 2015, con Jaume Collboni como cabeza de lista sufrió un desplome sin precedentes y quedó relegado a la quinta posición en el consistorio, con cuatro de los 41 concejales del pleno. Fue un proceso similar al que vivió el PSC en Cataluña, con la irrupción de Ciudadanos, aunque en el caso de Barcelona el hecho diferencial fue la candidatura de Ada Colau.

Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2019, ninguna encuesta vaticina un despegue electoral de los socialistas. A lo sumo podrían aumentar su representación en uno o dos ediles, pero seguirían siendo una formación casi irrelevante. “Seguimos fuera del pódium se mire como se mire”, dicen las voces críticas para destacar que ese resultado no ayuda a configurar ninguna mayoría alternativa de izquierdas.

Los socialistas discrepantes con la candidatura de Collboni relatan que no se le puede hacer ningún reproche ni a su gestión como concejal durante este tiempo, ni siquiera durante el período que compartió gobierno con Barcelona en Comú.

Sin embargo, consideran que no resulta un candidato atractivo para acabar con la polarización electoral que muy probablemente se vivirá en las elecciones del próximo año, con un juicio o una sentencia contra los presos independentistas, dependerá del desarrollo del juicio, que marcará una larga precampaña.

Además de eso, consideran que la candidatura de Collboni tampoco puede presentarse a esos comicios con el marchamo del útil, una apuesta que arrastra en las elecciones decenas de miles de votos y un buen número de concejales. Esa etiqueta la reclamará Ada Colau, como alcaldesa que aspira a la reelección, el o los candidatos del independentismo e incluso quien sea finalmente el cabeza de cartel de Ciudadanos.

“Es lo mismo que nos pasa en Cataluña” Jaume Collboni declinó a preguntas de EL PAÍS responder a las críticas a su candidatura al considerar que sus detractores no quieren identificarse. Fuentes de su entorno, sin embargo, restaron importancia a las voces discrepantes y recordaron que “la opinión de los militantes nunca puede ser unánime” y que se habían celebrado primarias para elegir al candidato y no hubo una alternativa. “Lo que le pasa en Barcelona es un poco lo que le pasa al PSC en Cataluña”, dijeron las mismas fuentes para referirse a la posición poco relevante que ocupan los socialistas catalanes en el Parlament y en la política catalana en general.

A las reservas con el liderazgo de Collboni se suma también el hecho, según estas voces críticas, de que Ciudadanos ha sabido jugar mejor sus cartas. Aunque Manuel Valls no acepte liderar esa lista o plataforma, la formación naranja ha ganado el relato al PSC y se ha situado en una posición ventajosa. “Lo que haga Valls no es trascendente para el PSC, porque ya ha dejado claro que no se sumaría a esa plataforma. Lo que sí hace falta es que el partido abra el debate e intente configurar una candidatura más atractiva al electorado”, explica una de las voces críticas que reclama el anonimato.

La gran pregunta es quién podría ser el relevo de Collboni. Ese mirlo blanco ya está en la mente de los sectores críticos y se han dirigido a él algunos sectores sociales. Sus impulsores no quieren desvelar su nombre, pero aseguran que le han sondeado y que está recapacitando sobre si acepta el reto de ser candidato, siempre que se lo reclame el PSC.

Llegados a este punto se plantea un problema orgánico que habría que solventar. Collboni fue proclamado oficialmente candidato a la alcaldía de Barcelona en un consejo de federación del partido celebrado el pasado 21 de abril y que contó con la asistencia del primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Antes de esa proclamación, se dio cumplimiento a los estatutos y se convocaron elecciones primarias para elegir al candidato, pero solo se presentó Collboni y, por tanto, no hubo debate.

Esas primarias pasaron completamente desapercibidas para la opinión pública, a diferencia de las que se celebraron para elegir al candidato para la alcaldía en 2015, cuando se presentaron un total de cinco aspirantes y acabó ganando Collboni con el apoyo nunca confesado del aparato del partido.

Los sectores críticos consideran que el debate sobre la candidatura de Collboni es una cuestión que incumbe al PSC de Barcelona y no quieren inmiscuir a la ejecutiva de los socialistas catalanes. La dirección del partido ha cerrado filas con él y considera que es el mejor candidato que puede presentar, aunque no podrá evitar que se abra el debate para buscar una alternativa.

De momento no se ha planteado el tema en ninguna agrupación del PSC de Barcelona ni en el consejo de federación, pero con el final del verano se da por seguro que habrá movimientos a favor y en contra de la continuidad o la alternativa a Collboni.