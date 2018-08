Torra aviva el enfrentamiento ante la cercanía del juicio por el 1-O

A partir del día 27 de octubre, Torra puede utilizar su potestad para convocar nuevas elecciones autonómicas. Es Un botón nuclear que el president ha amenazado con activar si no hay Presupuestos aprobados, una idea que no comparte ERC. Lo cierto es que antes del 29 de septiembre, según la vicepresidencia económica, los departamentos tienen que enviar sus anteproyectos para iniciar la tramitación presupuestaria. La CUP, necesaria para conformar la mayoría, ya ha dicho que no cuenten con sus votos.