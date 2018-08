“Será más probable retrasar el curso del alzhéimer que curarlo”

Nombre y edad. Neus Falgàs, 30 años.

Si no fuera lo que es… ¿qué le habría gustado ser? Siempre quise ser médico y siempre me gustó todo lo relacionado con el cerebro.

¿Dónde se va de vacaciones? Ya me he ido. A Venecia.

¿Dónde se ve en 10 años laboralmente? Esto es más un deseo que una predicción, pero sí me gustaría estar en el Clínic, que es donde me he formado y he trabajado hasta ahora. Y seguir especializándome en el ámbito de las demencias. Haciendo asistencia e investigación.