Torra: “Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados”

"Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dejado claro en una entrevista con la agencia catalana ACN la importancia de aprobar los presupuestos de 2019 y se ha referido a la CUP como "su socio preferente", pese a que hace ya tiempo que los anticapitalistas aseguran estar en la oposición. "No nos planteamos que no podamos aprobarlos. Negociaremos los presupuestos con la CUP y con el resto de grupos parlamentarios.La CUP no forma parte del problema sino de la solución. Es un proyecto de los 70 diputados independentistas", ha asegurado Torra. La CUP no ha tardado en contestar. En redes sociales, la regidora de Tarragona Laia Estrada ha asegurado que para "gestionar las migajas que nos deja el Estado" ya tienen al PSC y los Comunes, "con nosotros que no cuenten".

Torra también ha hablado de los "enormes sacrificios" que deberá hacer el pueblo de Cataluña "para ser independientes". "Necesitaremos toda la fuerza y el coraje y hacer mejor las cosas que el octubre pasado, necesitamos organizarnos para cuando llegue el momentum de hacer efectiva la república", ha insistido el presidente de la Generalitat. Torra también ha alertado de las sentencias "de escarmiento, injustas e intolerables" que pueden llegar a los encausados por el procés."Es posible que unas grandes victorias de candidaturas republicanas en las elecciones municipales pudiera ser el momento", apunta Torra.