Campaña de solidaridad con Arrimadas por el acoso de secesionistas

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos y de la oposición en Cataluña, se ha convertido en la protagonista de una campaña de solidaridad en las redes sociales tras sufrir abucheos e insultos por parte de independentistas en dos actos públicos en el último mes y medio en los municipios de Vic y Canet (Barcelona). Bajo la etiqueta #Yo con Inés, diversos intelectuales y políticos se han sumado a la campaña de apoyo a Arrimadas que arrancó con un manifiesto que sostiene que la dirigente, vencedora de las elecciones autonómicas del pasado diciembre, sufre una “persecución implacable” por quienes usan “la fuerza y la amenaza como argumento por no ser nacionalista”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó cualquier “acoso o conducta denigrante”. Arrimadas agradeció los apoyos y dijo que defenderá con fuerza el proyecto que “garantice la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión”.

El PP pide a Colau retirar el lazo amarillo Alberto Fernández Díaz, líder del PP en Barcelona, solicitó ayer a la alcaldesa Ada Colau que retire del balcón del Ayuntamiento el lazo amarillo tras la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña. El fallo veta que las instituciones coloquen elementos “partidistas” como banderas esteladas no solo en los edificios sino también en el espacio público. Xavier García Albiol, líder del PP catalán, anunció que impulsará una campaña para retirar las esteladas del espacio público en Cataluña.

Los casos de Vic y Canet fueron parejos: las alcaldesas Anna Erra (PDeCAT) y Blanca Arbell (ERC) denegaron el permiso a Ciudadanos para hacer un acto en ambos municipios. Arropada por sus diputados, Arrimadas acudió igualmente a las dos localidades y fue recibida en la calle con gritos de “fascistas” y “libertad presos políticos”. La comitiva de Ciudadanos respondió aplaudiendo y coreando “¡libertad, libertad!”. “Arrimadas, la confrontación la buscáis, sin eso no sois nada”, dijo la alcaldesa Arbell.

El conflicto se ha enconado y ahora grupos independentistas promueven la campaña Ignora a Inés, en la que acusan a la diputada de buscar solo la foto. “Dejemos sola a Arrimadas cuando venga; no le hagamos caso; no le gritemos; no le digamos nada”, se lee en un mensaje en la red, que incluye una ilustración —tachada de sexista por los defensores de Arrimadas— en la que se ve a una mujer desnuda que tiene en el pecho un símbolo usado por Ciudadanos.

La diputada celebró un acto el sábado en Tarragona sin incidentes. “Vaya solo a lugares que esté dispuesta a querer”, le espetó la escritora Empar Moliner, colaboradora de TV3, la televisión pública catalana. Xavier García Albiol (PP) tildó de “lamentable” que alguien crea que no se puede ir a ciertos municipios si no se es secesionista. “Pero hace mucho que el PP aguanta incidentes así y no organizamos estos shows mediáticos”, añadió.