Ciudadanos pide a la justicia que suspenda la toma de posesión de Torra

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado este miércoles un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que solicita que suspenda la eficacia del acto de toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat que se celebró el pasado día 17. La formación naranja considera que concurren "las circunstancias de especial urgencia" que prevé la ley y por eso reclama de los jueces que dicten la mesura cautelar de la suspensión de aquel acto.

El recurso de la formación naranja se ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, al amparo de un artículo de la ley que obliga al tribunal a pronunciarse en el plazo de dos días sobre si concurre esa "especial urgencia" y si se adopta o deniega la medida. Se trata de un procedimiento especial de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en la que los jueces resuelven sin escuchar los argumentos de la parte contraria. En este caso, de la presidencia de la Generalitat.

Ciudadanos expone en el recurso que la toma de posesión de Torra no se ajusta a derecho porque su nombramiento "no ha podido surtir efecto". De ahí que no puede ejercer las facultades propias del cargo de presidente de la Generalitat y "cualquier decisión que adopte estará contaminada de ilegalidad y nulidad", empezando por el nombramiento de los consejeros y de los altos cargos.

En esa línea, se recuerda que Torra nombró el pasado día 19 a los miembros de su Govern, entre los que figuran "dos antiguos consejeros en prisión provisional y otros dos huidos de la justicia española". El recurso considera que "es escandalosamente evidente que no se puede nombrar a una persona como consejero a sabiendas de que no puede ejercer sus funciones. Si se permitiera esa situación, "se irían extendiendo de manera exponencial la ilegalidad con otros nombramientos y decisiones".

En otro apartado se argumenta que es más importante para el Estado democrático de Derecho "impedir al que ejerce un cargo sin un nombramiento efectivo, que el de permitirlo", por lo que se rechaza el argumento de que exista un "interés general" que se pueda contraponer a la medida cautelar de la suspensión de la toma de posesión. "El interés del nombrado, que no ha sido efectivamente entronizado como presidente de la Generalitat por el ilícito acto de toma de posesión, ha de ceder ante el interés general que soporta nuestro Estado democrático de Derecho".

Más adelante el recurso afirma que Torra ha empleado las facultades del cargo de president "para ponerlas al servicio del proceso secesionista" y recuerda diversos pasajes de su discurso de investidura referidos a las promesas de Torra de implementar la república catalana, recordar a los presos, desobedecer al Tribunal Constitucional o iniciar un proceso constituyente.