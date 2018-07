Nomdedéu y Brancal declaran como querellados por presunta malversación

“Satisfecho y tranquilo”, porque “si no has hecho nada malo, no tienes por qué ponerte nervioso”. Esta ha sido la respuesta del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, a su salida este miércoles del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón. Allí ha prestado declaración junto a la vicealcaldesa de la ciudad, Ali Brancal, que ha optado por el silencio tanto a la entrada como a la salida de la sede judicial.

Los dos cargos públicos de Compromís han comparecido durante media hora en calidad de querellados por sendos presuntos delitos de malversación y falsedad tras la denuncia presentada por estos hechos por parte del Partido Popular. Los populares les acusan de haber enviado propaganda electoral de la coalición nacionalista a través del servicio de correo del ayuntamiento de la capital de la Plana en los comicios europeos de 2014, cuando eran concejales en la oposición.

Nomdedéu ha dicho estar a disposición de la justicia aunque ha evitado pronunciarse sobre el proceso “por el punto judicial en el que está”. Ha afirmado que han contestado “a todas las preguntas de las dos partes y de la jueza y estamos muy satisfechos y contentos, y a seguir trabajando”, según información de agencias.

El PP local interpuso una querella por el “presunto uso ilícito del correo del grupo municipal, el que se paga con el dinero de todos los castellonenses”. Según los populares, Brancal y Nomdedéu remitieron desde aquí propaganda electoral de Compromís y los sobres con las listas de esta formación en los comicios europeos del 2014, “unos hechos que un juzgado admitió a trámite y que hoy vive un nuevo capítulo”, ha señalado el portavoz popular adjunto del PP local, Juan José Pérez Macián.

“De constatarse la veracidad de los hechos estaríamos ante una vicealcaldesa que, estando en la oposición, pudo haber utilizado dinero de todos los castellonenses para pedir el voto de su candidatura nacionalista”, han denunciado desde el PP. Sostienen que esta sería “una maniobra impropia de quien pregona transparencia y ejemplaridad desde las instituciones públicas”.

Las filas populares han pedido este mismo miércoles a la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, el “cese fulminante” de Brancal porque “independientemente del proceso judicial y las responsabilidades que de él se deriven, existe la responsabilidad política y ética, y de esta es plenamente responsable Amparo Marco”.

Según la Agencia EFE, Enric Nomdedéu explicó a través de las redes sociales en alusión a las acusaciones de Pérez Macián que “no es cierto ni hay ninguna investigación por un presunto delito electoral”. Aclaró que existe “una querella personal de Juan José Pérez Macián contra mí y contra Ali Brancal y no tenemos condiciones de investigados, sino de querellados”.