La música va en la sangre

1. Sala Clamores. Es el primer sitio donde actúe con venta de entradas. Parece una tontería, pero me hacia muchísima ilusión. Desde pequeña había venido a ver conciertos aquí, como a Red House o a la bajista de Prince, Nik West. Mi tíos Nacho García Vega y Antonio Vega también tocaron a menudo aquí y les gustaba mucho, así que tengo casi un vínculo familiar con esta sala. (Alburquerque, 14).

2. La Bolera. Es un restaurante castizo de Madrid donde también puedes jugar a los bolos antiguos. Siempre hay jugadores de la peña bolística y me encanta sentarme en la terraza a ver el ambiente. Suelo ir a tomar cervezas con quien venga a visitarme. Recomiendo Las Tejas, un plato de patatas fritas con un huevo estrellado por encima servido sobre una teja. (Agastia, 86).

3. Yue Lai. Es un restaurante chino en el que te preparan un fondue de agua hirviendo donde puedes cocinar todos los ingredientes que pidas. Además, el agua se puede pedir con diferentes grados de picante, y yo, que soy la persona que más lo aguanta, salgo empapada de sudor. Soy vegetariana, así que recomiendo la fondue de tofu. (Hermosilla, 101).

4. Bar Palermo. Está en el barrio de Esperanza y siempre iba ahí con Ana Perrote (cantante de Hinds) cuando éramos menores y teníamos que colarnos. De hecho, me pillaron y me prohibieron la entrada hasta que fuese mayor de edad. Nuestros novios daban ahí conciertos a menudo y estaba al lado de nuestras casas. Más tarde me reconcilié con la sala, toqué por primer vez en Madrid y la llené. (Palermo, 21).

5. Levél Veggie Bistro. Está junto al Retiro y es un local de comida Vegana. He vivido durante los últimos cuatro años en Londres y, aunque probé muchos establecimientos veganos, este les da mil vueltas. Preparan una lasaña de verduras con 17 capas que es impresionante. (Avenida de Menéndez Pelayo, 61).

6. Palacio del Marqués de Gaviria. Me encantan las exposiciones de arte que ofrecen y, además, el sitio es precioso. Fui a ver hace unos meses la de Alphonse Mucha, que es un artista vienés que tiene un estilo bastante ilustrativo y me encanta. Siempre me inspira para mi estética musical. (Arenal, 9).

7. Plaza del Dos de Mayo. Donde más tiempo y más noches he pasado en Madrid, donde más gente he conocido y desde donde el verano y los amaneceres de Madrid son más bonitos. Me encanta coger unas latas y sentarnos en la propia plaza a charlar y pasar el tiempo.

8. Casa Patas. Soy muy amante del flamenco y en septiembre me voy a estudiar la carrera de cante a Sevilla. Siempre estoy atenta a la programación de este local e incluso di algunas clases en el conservatorio que tienen en la parte de arriba. Hace un par de meses vi a una niña de seis años bailando con una fuerza que no le he visto a nadie. (Cañizares, 10).

9. El parque de El Capricho. Es el sitio preferido de mi madre, que es fotógrafa. Siempre lleva ahí a sus clientes para retratarles y también a mí, que me hace muchísimas fotos y siempre me lía para ir con ella. (Paseo de la Alameda de Osuna, 25).

10. La Vía Láctea. Es sin duda mi bar preferido para salir. Me encanta la música que pinchan y la mayoría de las veces conozco a la gente que pasa por allí. Me gusta la decoración, los carteles de conciertos históricos, como uno de Nacha Pop cuando telonearon a los Ramones. Me emociona pensar que en este garito hierve una escena cultural en ciernes. (Velarde, 18).