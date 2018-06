Un mercado del siglo XXI con horarios del XIX

El mercado barcelonés de Sant Antoni reabrió las puertas el pasado 23 de mayo tras ocho años de obras. Un mercado inaugurado a finales del siglo XIX que tras un paréntesis se plantaba directamente en pleno siglo XXI. El Instituto de Mercados del Ayuntamiento de Barcelona llegó a un acuerdo excepcional con los paradistas. La reapertura del mercado había causado gran expectación, y el horario, tanto el de las paradas de producto fresco como el de los Encantes, debía ser lo más amplio posible: de lunes a sábado. Mientras que el mercado de fresco sigue abriendo estos seis días de 8.00 a 20.00, pasadas las dos primeras semanas comenzó la crisis de los horarios entre las 105 paradas de Encantes. Algunos paradistas querían exprimir al máximo los horarios comerciales y otros preferían seguir con el horario de apertura heredado desde finales del XIX: de 10.00 a 20.30 cuatro días a la semana (lunes, miércoles, viernes y sábado).

De hecho, la asamblea de Encantes, en la que se reúnen todos los tenderos que venden ropa, calzado y otros objetos, se congregó un mes antes de la reapertura del mercado y, entre otras cosas, se votó reformular los horarios. La junta, que entonces presidió Xavier Viadé, apostaba por ampliar el número de días que el mercado permanece abierto, pero perdió la batalla y dimitió en bloque. Los paradistas querían seguir abriendo sólo cuatro días a la semana, aunque se comprometieron a cumplir con el compromiso de abrir todos los días solo durante las dos primeras semanas.

Viendo que los resultados económicos llevaban años sin ser tan buenos como tras la reapertura, sin embargo, los paradistas decidieron alargar la excepcionalidad de los horarios una semana más. Aquí comenzaron las protestas. Los pequeños paradistas denunciaban que las horas de trabajo acumulado eran “insoportables” y que sin ningún día libre a la semana era imposible poder ir a comprar género o realizar actos tan cotidianos como “ir al médico o al banco”. Ese mismo martes, el 5 de junio, más de una veintena de paradas no subieron la persiana. Además colgaron un cartel que rezaba: “Esta parada ya no abre ni martes, ni jueves oponiéndose a las 66 horas semanales de apertura que propone el Ayuntamiento”. No obstante, en unas encuestas del Instituto de Mercados, muchos paradistas alertaban de que cada pequeño empresario había realizado una gran inversión y debían aprovechar que de alguna manera Sant Antoni volvía a estar “de moda”.

Desde el Consistorio siempre defendieron su papel de mediador. “El derecho y la responsabilidad de decidir horarios es de los paradistas”, sentenció una portavoz del Ayuntamiento. El pasado martes los paradistas de Encantes se reunieron en una asamblea extraordinaria. En la nueva junta, presidida por Joan Mestre, había tanto partidarios de un horario como del antiguo. “Al final todos hemos cedido: el mercado estará abierto los cuatro días tradicionales (lunes, miércoles, viernes y sábado) y el jueves será opcional”, asegura Mestre. El pasado jueves fue el primer día opcional. Sólo cerró una quincena de paradas. La mayoría aprovechó que Sant Antoni hoy “está de moda”.