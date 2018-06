Las bases del partido dieron la semana pasada el apoyo a la candidatura de Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949), catedrático de filosofía y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Su “obsesión”, cuenta, es transformar Madrid y está dispuesto para ello a hablar con todos los grupos políticos, PP y Ciudadanos incluidos.

Pregunta. ¿Con qué opciones cuenta el PSOE en las próximas elecciones?

Respuesta. Hay un viento favorable, pero teniendo presente que nadie tendrá mayoría absoluta, por eso además de buenos resultados hay que contar con un proyecto que merezca confianza entre los aliados. El nuestro pretende generar bienestar y riqueza en condiciones de equidad. Un año es una barbaridad de tiempo en política y se me hace difícil precipitar un pronóstico.

P. ¿Cómo han afectado al PSOE-M las dimisiones de Cristina Cifuentes y de Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez?

R. Los cambios de personas afectan muchísimo. Además, da la sensación de que todo esto es muy efímero, así que creer que al llegar a un puesto has conquistado algo es estar muy equivocado. La sociedad, que estaba resignada, ha descubierto que tiene capacidad de producir cambios reales dentro de las instituciones de forma democrática. Ahora lo que no hay que hacer es defraudar.

P. ¿Por qué candidato apostaría usted en el Ayuntamiento?

R. No tengo un modelo concreto. Puede ser joven o no, hombre o mujer, un profesional o alguien más vinculado al mundo de la política. En todo caso, hay que escuchar al grupo que está en el Ayuntamiento, al partido, a la sociedad…Debe ser una persona muy cercana, dialogante, realista y con paciencia, con capacidad de resolver problemas, que le gusten las decisiones pragmáticas y con celeridad. No bastaría alguien distante con algún prurito intelectual.

P. ¿Le tentó ser alcalde?

R. No es el perfil en el que yo me suelo encuadrar. A mí me atrae la gestión de las políticas públicas, la sanidad, la educación o la vivienda. Me veo más en las operaciones de calado. No digo el Ayuntamiento no las tenga.

P. ¿Con quién se alinearía el PSOE en Madrid?

R. Sin traicionar el proyecto, encantado de encontrar acuerdos con todos. En estos tres años, nos hemos encontrado más fácilmente con Podemos y no pocas veces con Ciudadanos. También con el PP, pero menos. Las votaciones mandan mensajes, así que después veremos cuáles son las preferencias de la sociedad.

P. ¿Estaría dispuesto a ceder la Presidencia de la Comunidad de Madrid en caso necesario?

Mi obsesión es transformar la Comunidad de Madrid y me vincularé con los que tengan esa voluntad. Si fuera presidente sería para eso, pero supedito ser presidente a transformar la Comunidad. Yo nunca sería un obstáculo para ello.

P. ¿Ha cambiado la Asamblea de Madrid tras la marcha de Cifuentes?

R. Hemos visto nuestra capacidad de lograr cosas y la importancia de trabajar unidos. No soy tan pardillo como para pensar que la salida de Cifuentes se ha debido solo a la actividad parlamentaria. Lo que no han cambiado son las mayorías, que se recompusieron al decaer la moción de censura y apoyar Ciudadanos al PP.

P. “¿Está agotada la legislatura?”

R. Creo que no. Queda un año y es una gran ocasión que también la puede aprovechar también el señor Garrido. Yo no comparto la opinión de Ciudadanos de que sea un presidente interino, creo que es de pleno derecho con toda su competencia al igual que Pedro Sánchez.

P. Hay iniciativas que se van a quedar en el tintero

R. Por eso es muy importante identificar lo prioritario, como abordar la reforma del Estatuto de Autonomía. El nuevo Reglamento de la Asamblea está prácticamente en marcha y la ley de transparencia muy avanzada. Hay menos consenso con la del suelo y la de universidades, y así no tiene sentido aprobarlas.. No estoy diciendo empezar de cero, hay mucho trabajo hecho.

P. ¿Qué propone el PSOE a los madrileños?

R. Madrid es la comunidad más rica de España y no me parece normal que más del 20% de la población sea pobre, ni que la industria esté paralizada y vivamos de los servicios y del turismo. Queremos una sociedad donde todo el mundo tenga derechos, con clases medias fuertes, y para ello hay que redistribuir la riqueza.

P. ¿Eso implica una subida de impuestos?

R. Son necesarias políticas públicas adecuadas y luego evitar que los gastos familiares sean tan altos. ¿De qué te sirve pagar 600 euros menos de impuestos si luego tienes que gastar el doble porque no tienes los servicios adecuados? Hay que llegar a un pacto fiscal, e igual se precise subir unos impuestos y bajar otros, pero, sobre todo, no seguir endeudando a los madrileños.

P. ¿Se considera sanchista?

R. No tengo ni idea que eso. Tengo extraordinaria relación con Pedro Sánchez y con todas las personas del PSOE que están en puestos dirigentes. No soy de ningún sector frente a otro.

P. ¿Se ha sentido decepcionado al no haberle ofrecido Pedro Sánchez la cartera de Educación?

R. De ninguna manera. Mi experiencia en el Ministerio de Educación me enseñó que haces el trabajo con gusto y compromiso, pero es un espacio de muchísima responsabilidad. El que lo añora debe tener algún tipo de problema. Cuando oigo decir que se han repartido los sillones, no sé a qué se refieren porque es un lugar donde hay que dar absolutamente tu vida. No me han propuesto nada, pero previo a este proceso he hablado muchas veces con Pedro Sánchez, antes de ser nombrado presidente, y él sabía que mi apuesta es por y para Madrid.

P. El problema de los migrantes es cada vez más acuciante. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid al respecto?

R. Me siento orgullosísimo de que el Gobierno haya decidido ayudar acogiendo el barco Aquarius. Una vez dicho esto, la política migratoria de la Unión Europea es un horror y o se toma mucho más en serio o nos vamos a ver abocados una y otra vez a resolver problemas semejantes. Tenemos que articular y vertebrar la ayuda, hay que hacer política. La Comunidad de Madrid cuenta con una oficina de atención al refugiado, pero ¿qué es lo que hacemos de verdad?.Madrid debe participar más activamente, por ejemplo con los niños menores no acompañados.

P. Sánchez le haquitadoa una de sus diputadas, Reyes Maroto, que es ahora ministra de Industria.

R. Nos ha dejado sin un puntal en Economía, pero nos recompondremos. Sánchez ha organizado el equipo con mucha libertad. Ha sido muy leal al proyecto socialista, pero no se ha reducido al mundo del partido. Ahora estamos todos a la expectativa de sus acciones, las hay a largo plazo, pero las hay a corto, y espero que dentro de esas últimas tome medidas sobre cuestiones de urgencia. Por ejemplo, se puede hablar de la ley de seguridad ciudadana, o sobre qué ocurre con la Lomce. Con respecto a esta última, procediendo con inteligencia, la transición hacia una derogación me parecería razonable.