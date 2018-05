Garrido tiende la mano a Ciudadanos para que Madrid no caiga en manos de “radicales”

Ángel Garrido se ha dirigido hoy a la Asamblea en el segundo día de su debate de investidura. Ha respondido a las intervenciones de los partidos tras su discurso de este jueves. Ha vuelto a tender la mano al portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado en el debate del pleno de investidura que culminará con la votación que le convertirá en presidente. Le ha dicho que "ninguna discrepancia" entre ellos es "insalvable".

Ha comenzado con un agradecimiento "sincero" por el apoyo para nombrarle candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En cuanto a las discrepancias que en los últimos tiempos de Cristina Cifuentes habían provocado un alejamiento entre ambos grupos, ha indicado que son normales "porque somos grupos distintos", pero "hay muchas más cosas que nos acercan de las que nos alejan". Entre ellas, Garrido ha destacado la misión de ambas formaciones políticas de "evitar que la Comunidad de Madrid caiga en manos de radicales". "En eso usted y yo coincidimos", ha espetado a Aguado.

En la contestación a Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos, se ha colado la vivienda adquirida por Pablo Iglesias e Irene Montero.Ha criticado que ahora Podemos sitúa la clase media en una vivienda de 600.000 euros, con piscina privada y 2.000 metros cuadrados de parcela. Ha ironizado utilizando el anuncio de bonificación fiscal para los padres que contraten a cuidadores para sus hijos de hasta tres años, comentando que "igual hay que empezar a meter a los señores que limpian piscinas y a los jardineros".

Al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, le ha acusado de que el grupo al que representa permite con su apoyo los "desvaríos en el Ayuntamiento de Madrid". Sin embargo, ha alabado la figura de Gabilondo, al que considera "un socialista moderado". Hasta tal punto que cree que "no sería ningún drama para esta Comunidad que usted gobernara". Una situación que luego Garrido ha tildado de "imposible si no es junto a Podemos y eso si sería dramático para la Comunidad de Madrid". Le ruego que no se limite a lanzar la responsabilidad al PP, en referencia a un pacto de regeneración democrática impulsado por Cifuentes que no quisieron aceptar. "Puestos a dar lecciones, firmen nuestro código ético y si lo cumplen yo lo aplaudiré", ha manifestado debido a que incluye la salida de las personas imputadas por motivos de corrupción.