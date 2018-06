Ángel Gabilondo proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Ángel Gabilondo, único aspirante que se ha presentado al proceso de primarias del PSOE, ha sido proclamado hoy oficialmente candidato del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de 2019 una vez finalizado el plazo para posibles recursos.

Gabilondo ha dicho hoy poco antes de ser proclamado candidato oficial del partido a la Presidencia de la Comunidad que contará con "todas aquellas personas de bien, estén donde estén, que quieran" una región "de otra manera".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha expresado su "agradecimiento a quienes han pensado que podía ser candidato" y su "compromiso" con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

"Hará todo lo que pueda y sepa con todos los que piensen que hay que hacer un proyecto alternativo para Madrid y lo haré con toda la pasión y con toda la solvencia de que sea capaz", ha señalado. Para ello, ha avanzado que contará con "todas aquellas personas de bien, estén donde estén, que quieran una Comunidad de otra manera, con otros horizontes".

Preguntado sobre si hubiera sido interesante contar con algún rival en las primarias, ha respondido que "si alguno hubiera deseado participar no era tan difícil", ya que ha recordado que se había rebajado el número de avales necesarios en un proceso abierto también a los no afiliados.

"Ha habido proceso de primarias y en ese proceso de primarias me dicen que lo que ha habido es un consenso muy grande, una ilusión también grande y una percepción de unidad en torno a la propuesta que significaba mi candidatura", ha declarado. En tono de broma, ha comentado que no va a pensar que lo han elegido con "la maldición y la resignación" de comprobar que no había otro aspirante.

Por otra parte, la dirección del PSOE-M sigue sin decidir a qué aspirante apoyar en las primarias al Ayuntamiento de Madrid en otoño. La duda es si respaldar a un candidato o candidata joven para obtener un segundo, tercer o cuarto puesto en las elecciones municipales de 2019 —tras una hipotética victoria de Manuela Carmena con Ahora Madrid— o un aspirante de mucho peso (exministros fundamentalmente) que intentase ganar los comicios.

La victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy y el ascenso del PSOE en las encuestas complican aún más la decisión. Si el aspirante de prestigio no lograse el primer puesto, el crédito de Sánchez se resentiría en España, sin contar que el “candidato de peso” se marcharía porque tendría que ser vicealcalde de Carmena, como mucho. Si el joven perdiese, tendría cuatro años para rehacer el grupo. Ese es el dilema y, además, que cuadre con el perfil del aspirante fijo a la Comunidad: Ángel Gabilondo.

Las preferencias de Gabilondo y del secretario regional, José Manuel Franco, que aún se desconocen, pesarán sobre la decisión final de Pedro Sánchez, que es el que tendrá la última palabra. Fuentes socialistas señalan que los dos primeros parecen más proclives a una figura joven (hombre o mujer, inclinándose más por esta última) que contraste con la veteranía y el perfil de gestión y experiencia de Gabilondo.