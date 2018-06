Últimas noticias de Cataluña, en directo

EL PAÍS

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha explicado este miércoles que "no se puede prohibir" que la Generalitat tenga el Diplocat como servicio de representación en el exterior, ya que su existencia en sí "no contraviene ninguna norma", aunque "habrá que ver cuáles son sus actividades". "Representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas, no se puede prohibir que la tengan, no habría base jurídica ni capacidad para hacerlo. Si las cosas funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos y si no, ya veremos", ha señalado en una entrevista en COPE.