El Gobierno no asistirá a la toma de posesión de Quim Torra porque desde la Generalitat se le "ha intentado imponer el nivel de la delegación gubernamental", cosa que no se ha aceptado. El gobierno considera además que el modelo de acto organizado por la Generalitat "degrada la propia dignidad de la institución".

El presidente de la Generalitat investido tomará posesión de su cargo este jueves 17 de mayo a media mañana. Fuentes del departamento de Presidencia de la Generalitat y de Junts per Catalunya han confirmado que la ceremonia será simple, sin un gran despliegue protocolario y solo los medios públicos catalanes tendrán acceso al recinto.

Cambia el escenario habitual del acto: por primera vez no se llevará a cabo en el Saló Sant Jordi ni habrá los tradicionales invitados -en la de Carles Puigdemont hubo unos 400-, sino que acudirá básicamente personal del Palau y familiares de Torra. Tampoco se ha invitado a ningún presidente de los grupos parlamentarios.

Inés Arrimadas, líder de Ciutadans y jefa de la oposición cuando se constituya el Govern, se ha referido al acto de este jueves. "Nosotros siempre vamos a este tipo de actos, pero no nos han invitado así que no nos hemos planteado si ir o no", ha dicho en una entrevista en RAC1.

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto hoy regular las tomas de posesión de los cargos públicos para que en ellas sea obligatorio "acatar la Constitución y respetar al jefe del Estado y la Monarquía". "Vamos a presentar una iniciativa legislativa para regular y concretar los nombramientos de altos cargos y cargos electos, para que se proteja la lealtad constitucional en los actos de posesión", ha anunciado en Antena 3, tras defender que las "manifestaciones políticas hay que dejarlas para otros momentos" y que "en el momento de tomar posesión del cargo hay que acatar la Constitución".