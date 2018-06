La Fiscalía pide que se averigüe el origen de la noticia del máster de Cifuentes

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que instruye la querella de la expresidenta regional Cristina Cifuentes contra los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, que investigue el origen de la publicación de este medio que destapó las presuntas irregularidades del máster.

Fuentes del Ministerio Público confirman la noticia que adelanta eldiario.es de que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ya ha recibido el escrito de la Fiscalía en el que se pide que se practiquen diligencias a fin de averiguar la fuente de la noticia.

Cifuentes se querelló contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la periodista Raquel Ejerique, autores de la investigación sobre su máster presuntamente fraudulento, por un delito de revelación de secretos. Y ahora en su escrito, la Fiscalía señala que las diligencias deben estar dirigidas a averiguar quién o quiénes entraron en la base de datos de la Universidad Rey Juan Carlos para conseguir los datos con los que posteriormente se redactó la noticia, así como a descubrir la identidad de la persona que hizo el pantallazo.

Con todo, las fuentes indican que, por el momento, la Fiscalía no ve reproche penal en la actuación de los periodistas y que lo que se pretende no es otra cosa que indagar en el delito de revelación de secretos en el que pueden estar detrás uno o varios funcionarios. En paralelo, Cifuentes presentó una segunda querella contra los mismos periodistas al considerar que vertieron injurias y calumnias "atentando gravemente no solo contra la verdad", sino también contra su honor.

De hecho, el pasado 21 de mayo se celebró el acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid, un paso previo para evitar el pleito y obligatorio antes de una querella de este tipo, en el que los periodistas ratificaron veracidad de las informaciones que fueron objeto de querella por parte de la exdirigente popular. Por el momento de desconoce si Cifuentes ha seguido adelante y ha interpuesto la querella penal.