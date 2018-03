Caso Cristina Cifuentes, últimas noticias en directo

EL PAÍS

La Junta de Portavoces se reúne para tratar de preguntar mañana en Pleno a Cifuentes sobre sus notas. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid se ha reunido este miércoles de forma extraordinaria para consensuar un cambio del orden del día del Pleno de este jueves y poder cuestionar a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, sobre una supuesta falsificación de sus notas en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha asegurado que pedirá su dimisión si no lo aclara. Así lo ha explicado la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, antes de ir a la reunión de portavoces después de que el eldiario.es haya publicado una información sobre que la presidenta madrileña cursó el máster en Derecho autonómico de esta universidad y, según documentación a la que ha tenido acceso este medio, una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado cambió la nota de "no presentado" en dos asignaturas a "notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula. (EP)