Cinema Jove Valencia: ocho días de talento hecho cine

Ocho días de cine. Del 22 al 29 de junio Valencia se llena de ambiente y talento cinéfilo con una nueva edición del Festival Internacional de Cine-Cinema Jove. Y ya van 33. Más de tres décadas con un doble objetivo: promover a jóvenes cineastas -los participantes en Sección Oficial no rebasan los 40 años- y la educación cinematográfica, que plasma en su Encuentro Audiovisual de Jóvenes, germen del certamen. El reto sigue vivo hoy.

Cinema Jove, organizado por el Institut Valencià de Cultura y con 500.000 euros de presupuesto, profundiza este año en el espíritu genuino del festival. En esa vertiente joven a la que hace un guiño no solo en la franja de edad sobre la que se mueve el elenco de creadores y el jurado, sino también con el galardón Un futuro de cine, que premiará a los nuevos talentos del cine español Greta Fernández y Pablo Molinero, o la propia temática de las obras que se verán este año, según resalta su director, Carlos Madrid.

Setenta y cinco propuestas de más de una treintena de países configuran la parrilla de tres de las secciones oficiales de Cinema Jove 2018. Junto a las proyecciones, homenajes, retrospectivas, ciclos temáticos, presentaciones de libros y coloquios para acercar a público y realizadores dan forma a Cinema Jove 2018. Aquí va una guía para disfrutar de ocho días de mucho cine sin salir de Valencia.

La decena de producciones a concurso en la Sección Oficial de Largometrajes pone énfasis en heridas abiertas de la sociedad actual. Las noticias falsas, el ciberacoso, la culpabilización de las víctimas de violación o el florecimiento de grupos extremistas son algunos de los asuntos que tratan las producciones. Sesiones que podrán verse en la Filmoteca de Valencia del 22 al 29 de junio y que abren el debate sobre temas candentes, como el caso del suicidio y del aborto, y otros intemporales como el duelo infantil o el amor ciego.

De entre el grueso de obras en largo formato, con marcado carácter europeo, destaca la selección por primera vez de una película valenciana, #Seguidores, del joven realizador Iván Fernández de Córdoba. Una tragicomedia ejecutada “sin ningún tipo de ayuda institucional”, recalca Madrid, y que indaga en la paradoja de cómo la era de la comunicación es la de mayor incomunicación de la historia. Junto a #Seguidores, otros nueve largometrajes en competición: Silent Night, Vakuum, Jibril, Danemark, L'Animale, The Swan y Genezis. De México y Japón llegan Restos de viento y The Hungry Lion, las únicas representantes no europeas.

52 títulos para disfrutar del cortometraje

#Seguidores, primer film valenciano seleccionado.

La Sección Oficial de Cortometrajes la integran 52 títulos a concurso de 24 países que podrán disfrutarse en la Filmoteca entre el 22 y el 30 de junio, un día después de la clausura oficial del festival. Entre una mayoría de títulos de ficción y destacada presencia de cortos documentales y de animación emergen ocho títulos de producción valenciana: cinco en competición y tres fuera de concurso. El nivel de la sección este año lo marcan, según sus promotores, la presencia del cortometraje ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2017, la producción china A Gentle Night, de Qiu Yang, o el Gran Premio del Jurado en Sundance 2018, el corto español Matria, de Álvaro Gago.

Guiño a las webseries

Trece webseries procedentes de diez países competirán en esa sección específica, que va por su tercera edición. Su coordinadora, María Albiñana, destaca lo “potente” de la selección de este año, con series “que no se pueden ver en internet actualmente porque la mayoría fueron creadas a finales de 2017 y principios de 2018”, y del propio formato. “Las webseries se han convertido en el espejo y fuente de donde se nutren las grandes plataformas digitales como Netflix, HBO o RTVE”. Títulos como la francesa Nemausus (estreno); la chilena Recursos Humanos, cuyo director, Cristóbal Ross, vendió su primera webserie a Netflix; la española Dorien, dirigida por Hermanos Prada; o la australiana This is Desmondo Ray, integran parte de la sección.

Cinema Jove pivota sobre ocho escenarios distintos para irradiar el mejor cine a diferentes rincones urbanos. Las secciones oficiales de cortos y películas tendrán como sede la Filmoteca de Valencia (con sesiones desde las 10.30 hasta las 22.30 horas) y la proyección de webseries se hará en el centro cultural Octubre. En el Centre del Carme recalarán los ciclos Brian De Palma y Beats&Frames. El Colegio Mayor Rector Peset acogerá el Encuentro Audiovisual de Jóvenes y el MuVim las jornadas profesionales sobre cortometrajes. Los cortos francófonos de la Sección Oficial podrán verse en el Instituto Francés y Digital Jove se inaugura en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para dividirse luego entre Las Naves y la Filmoteca. También en este último espacio emergerán los galardones Luna de Valencia y Un futuro de cine.

Una imagen de la película 'Danemark'.

En paralelo: más allá del cine

Cinema Jove amplia el abanico cultural con ciclos paralelos como Beats&Frames, en el que ha programado una selección de títulos sobre la música electrónica para abordar, entre otros, la Ruta de Valencia. El fenómeno musical y social vivido en la provincia se analiza a través del documental 72 horas...Y Valencia fue la ciudad (Óscar Munt, 2008), donde se narra el momento de vanguardia musical y agitación cultural de los ochenta que degeneró en La Ruta del Bakalao en los noventa. Dentro del ciclo se proyectarán en el Centre Cultural del Carme veinte películas, presentadas por protagonistas de la escena electrónica local a las que seguirán sesiones de dj.

El festival también destaca por sus retrospectivas como la de la sección Brian De Palma (del 22 al 30 de junio, 22.30 horas, Centre del Carme), que aborda la producción del cineasta estadounidense hasta sus 40 años, mucho antes de rodar Los intocables de Eliot Ness (1987) o Misión: imposible (1996). De Palma sucede así a David Lynch en esta sección de Cinema Jove en la que se aborda la etapa juvenil de un cineasta consagrado. El ciclo incluye una película inédita, los primeros éxitos comerciales y de crítica del director y un buen elenco de películas que muestran su evolución.

Debates, encuentros y pedagogía cinematográfica

Esta 33ª edición organiza un foro de debate dedicado a las nuevas narrativas digitales de creación, Digital Jove, que ahondará en la convergencia entre arte, ciencia, tecnología y comunicación, y reflexionará sobre su impacto social.

Otra novedad que refuerza el vínculo del festival con la educación cinematográfica de los más jóvenes saldrá a escena entre el 3 y el 7 de septiembre. La muestra organizará una residencia de estudiantes en el Colegio Mayor Rector Peset para formar a los responsables de los trabajos más destacados del Encuentro Audiovisual de Jóvenes, dirigido a alumnado universitario y de ciclos formativos. Las obras seleccionadas en el marco de este encuentro, otra de las secciones oficiales y origen del festival actual, se proyectarán del 27 al 29 de junio.

Reconocimientos: Luna de Valencia y Futuro de Cine

El productor castellonense Fernando Bovaira recibirá en esta 33ª edición el premio Luna de Valencia por una trayectoria en la que ha apostado por jóvenes talentos al apoyar filmes como Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, y Los amantes del círculo Polar, de Julio Medem. Todo un homenaje a “un trabajador incansable, modesto, que sin aspavientos ha localizado y apoyado a toda una nueva hornada de cineastas patrios”, señala Madrid.

Durante los ocho días de Cinema Jove, la Filmoteca-Valencia exhibirá algunos de los proyectos más recientes de Bovaira, como el primer largometraje de Roberto Bueso (Tornar a casa), y un nuevo trabajo de Amenábar, Mientras dure la guerra, sobre Miguel de Unamuno.

Por su parte, “el buen criterio a la hora de cimentar sus carreras”, según el director del festival, es uno de los muchos motivos que lleva a Cinema Jove a otorgar a los actores Greta Fernández (La próxima piel, No sé decir adiós) y Pablo Molinero (La Peste) el premio Un futuro de cine, que reconoce a los nuevos talentos del cine español y que ya han recibido Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces, Adrián Lastra y Leticia Dolera. El certamen dedicará un ciclo a sendos actores durante sus ocho días de celebración. Los dos participarán en encuentros con el público al término de la proyección de sus películas más destacadas.