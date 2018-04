Una mirada del séptimo arte a la economía

En una butaca de cine es posible aprender tanto de economía como en una clase magistral. Títulos como Margin Call o El lobo de Wall Street narran mejor que cualquier manual la caída en 2008 de un poderoso banco de inversión americano o el modo de montar un chiringuito financiero de la nada, estafando a los demás por pura y simple codicia. Joaquín Estefanía, ex director de EL PAÍS, el economista Emilio Ontiveros y la directora del Huffington Post, Monserrat Domínguez, hablaron ayer en Valencia, a iniciativa de la Fundación Cañada Blanch, de la brillante combinación de ciencia y séptimo arte.

"El cine es una muy buena herramienta de narración, es excelente para hacer pedagogía", defiende Ontiveros, catedrático de Economía y presidente del grupo Analistas Financieros Internacionales. La crisis ha ofrecido una especie de resumen de las miserias del sistema económico. "Ha habido buenos cineastas que han hecho crónicas magistrales", prosigue el economista, que en sus clases suele servirse de seis o siete títulos para ilustrar a sus alumnos sobre aspectos de la economía que le interesan: Steve Jobs, La gran apuesta o Margin Call, entre otras.

Si se trata de relacionar actualidad y cine, de elegir qué películas podrían ilustrar mejor lo que sucede, el escritor Joaquín Estefanía, autor de Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? o su más reciente Revoluciones. Cincuenta años de rebeldía (1968-2018), se decanta sin duda por La escopeta nacional, del director Luis García Berlanga, por el esperpéntico retrato de la clase empresarial y política española. En realidad, se queda con la trilogía, que completan los títulos Patrimonio nacional y Nacional III.

Y otro apunte, muy pegado a lo que sucede en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana, donde los casos de corrupción política en los que se han visto envueltos sus gobiernos, llenan todos los días las páginas de los diarios y los digitales. "Dado que estamos en Valencia y venimos de Madrid, yo propondría el filme Chinatown (1974), de Roman Polanski, porque retrata una trama de corrupción en una empresa de servicios municipales en la ciudad de Nueva York.

"Estaría bien elaborar la historia económica de España a través del cine. Y si pudiera elegir, empezaría con Plácido (1961), también de García Berlanga, surgida a partir de la campaña franquista con la que se pretendió despertar un sentimiento de caridad hacia los pobres en España.

Antes de presentarse ante el público de La Nau, donde tuvo lugar la mesa redonda, ambos economistas opinan sobre los efectos de la globalización, sobre la brecha salarial o la deriva autoritaria que se extiende por Europa y otros países. Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, se detiene en el caso español cuando acaba de conocerse la EPA del primer trimestre de 2018, donde crece el desempleo. "Me resisto a culpar al medio ambiente de los males domésticos, de los males españoles", apunta.

"Las rentas no remuneran el esfuerzo de la gente acaba siendo una especie de germen suicida", dice Ontiveros

El catedrático de Economía se detiene en la tasa de desempleo estructural española. "Son personas que estaban empleados en la construcción residencial o la promoción inmobiliaria y no ha dispuestos de mecanismos públicos rapidos y suficientes para reorientar su cualificación. Su media de edad es de 50 años".

Otros países lo han hecho bien, apunta Ontiveros mirando en dirección a países como Dinamarca o Suecia, cuyos gobiernos las vieron venir e invirtieron en cualificar a su población. "A los mercados no se les puede dejar solos y la mejor forma de responder a ese dominio es con los presupuestos públicos. Por eso no tiene sentido que en España nos obsesionemos mucho con el adelgazamiento [de las cuentas] cuando resulta que el gasto público sobre el PIB es de los más bajos de Europa". Según el economista, "es un problema de elección y aquí [en España] no hemos acabado de entender del todo que asignar más recursos públicos al conocimiento se traduce en más beneficios para el contribuyente".

Los salarios no están creciendo en términos reales ni al ritmo de antes de la crisis, lo que está creando un problema económico y social. "En una economía donde los salarios no crecen se puede estar incubando un malestar que acaba siendo adverso para la actividad empresarial", añade Ontiveros. Una economía donde las rentas no remuneran el esfuerzo de la gente acaba siendo una especie de germen suicida. Los salarios tienen que crecer para evitar males mayores, aconseja.

El empleo crece pero su calidad, según la OCDE, es malo. "Es paradógico que los que más sufrieron la crisis no no fueron los que la generaron y la poscrisis no los está compensando y eso, sociológicamente, es una especie de bomba de relojería que nos puede pasar factura", advierte Ontiveros.

Para Joaquín Estefanía, la globalización está bien, pero "esta globalización" no está bien. No se camina al mismo ritmo en libertad de movimiento de capitales, de personas, de servicios, de datos... En algunos aspectos se avanza mucho y en otros no tanto, y eso da lugar a que existan muchos perdedores en esta globalización, que son los que están generando desafección. "Creo que hay poca gente que quiera volver a un mundo de autarquía pero sí quieren una globalización que ponga semáforos", apostilla el escritor.

Gobernar la globalización

¿Como gobernamos esta globalización?, plantea Estefanía: “Llevamos mucho tiempo sin reflexionar sobre ello, la globalización continúa su marcha y está creando una desafección gigantesca porque muchos mercados no son eficientes, la política debería corregir esas desviaciones y no lo está haciendo, lo que explica la crisis de representatividad que vivimos".

La deriva autoritaria que se vive en algunos países, sobre todo en la Europa del este, preocupa y mucho. "Hay trozos de Europa donde se produce una involución que podríamos llamar fascista. Y lo más preocupante no es que los partidos populistas, de extrema derecha, ganen las elecciones sino que contagian con sus propuestas al resto de partidos que están en el centro del sistema", advierte el periodista. La gran depresión de la última década ha generado "desconfianza en la gente" y convertido la democracia en un sistema instrumental que, según Estefanía, es lo más peligroso. Si no resuelve mi problema individual no me siento obligado a luchar por ella.

Ontiveros, presidente del grupo Aanalistas Financieros Internacionales, defiende el fenómeno global en la economía. "Nos afecta a todos y, sin embargo, la capacidad defensiva que hay en algunos países es superior a la de otros", reconoce. "La globalización ha generado bienestar, crecimiento y ha contribuido a reducir la pobreza en el mundo", añade el economista, pero "la redistribución de esa riqueza ha sido manifiestamente regresiva y está generando esos sentimientos que están detrás de la desafección de las instituciones".

El sentimiento anglobalización que existe en el norte de Europa es significativamente menor al que existe en los países del sur porque en los primeros el sector público tomó medidas para redistribuir mejor las rentas. "Estar en contra de la globalización sería un error, lo que tenemos es que gestionar ese fenómeno mucho mejor. Es posible la cohesión social y la internacionalización de las economías; no es cierto que la globalización sea enemiga de la cohesión social, cuando los gobiernos adoptan medidas y gastan presupuesto se resisten mejor los avatares competitivos globales", advierte el economista.