“Hemos pasado de ni una sola mujer en Mayo del 68 al Me Too”

"Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual...”, canta Ismael Serrano en su conocido tema Papa, cuéntame otra vez, dedicado a la experiencia sesentayochistade su padre. ¿Al final, no sirvió de nada buscar la playa bajo los adoquines parisienses en el Mayo del 68? “Claro que sirvió. Muchos de los valores por lo que se lucha hoy proceden de allí: la ecología, el feminismo, la no discriminación por sexo, el comunitarismo… Las luchas que se plantean hoy, como la del Mayo del 68, han tomado como bandera la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, no el ‘todo el poder para los sóviets’ de la Revolución Rusa”, responde Joaquín Estefanía, de 67 años, minutos antes de presentar este jueves en la librería Méndez de Madrid su último libro Revoluciones. Cincuenta años de rebeldía (1968-2018), publicado por Galaxia Gutenberg.

Acaba de terminarlo y ya está pensando en un apéndice, impactado por las multitudinarias manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo. “Ya estaba ahí, pero ahora ha explotado como un gran acontecimiento. No sabemos si la reacción de los pensionistas va dar de sí, pero la del feminismo se va a quedar sin duda. El recorrido ha sido increíble: hemos pasado de ni una sola mujer como protagonista en las fotos y películas del Mayo del 68 al Me Too de hoy”, explica el que fuera director de EL PAÍS. Con pulso periodístico, ha sintetizado medio siglo de rebeldía, desde 1968, en París, Praga, Berkley o México, hasta los indignados del 2011, pasando por el movimiento antiglobalización de 1999. Hay muchas convergencias y algunas divergencias entre ellos, si bien a todos les une la reacción neoconservadora y neoliberal para mantener el statu quo e incluso ahondar en el sistema.

En el 68, los jóvenes, la gran mayoría de clases acomodada, eran “marxistoides,troskistas, maoístas, y hoy no hay una ideología que los represente, ni ningún país de referencia, como entonces la China de Mao o la Cuba del Che Guevara”, explica el también economista. En ambos casos, pecaron de espontaneísmo, reproduciéndose la ya clásica batalla del siglo XX entre las tesis leninistas de contar con una vanguardia dirigente en el proceso revolucionario y los que optan por las revueltas espontáneas de Rosa Luxemburgo. “Es una batalla significativa que ahora se está librando dentro de Podemos, por ejemplo”, apunta Estefanía.

En cualquier caso, las reivindicaciones actuales confluyen en tres frentes de lucha abiertos gracias a las antiguas demandas y ensanchados en los últimos 10 años: “la igualdad de oportunidades, que ha disminuido muchísimo desde la crisis; y los derechos humanos y el cambio climático”, resume el autor de un libro que se lee “de un tirón”, según la periodista y columnista de EL PAÍS Sol Gallego, de 67 años, que ofició que presentadora, junto a Ismael Serrano. “Es un libro necesario para que nuestra generación ponga orden en sus recuerdos y para que las nuevas generaciones pongan orden en sus fantasías sobre nosotros”, añadió Gallego. El cantante, de 44 años, lamentó la imposibilidad de ascender hoy socialmente, como sí hizo su familia, y acabó tocando Papá, cuéntame otra vez, que compuso hace 20 años como “broma generacional”. Su padre estaba entre el público.