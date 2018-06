La policía cambia el lugar de los actos de su patrón por tercer año consecutivo

Tercer año, tercera ubicación. La Policía Municipal de la capital va a cambiar de nuevo el lugar de celebración de los actos del patrón del cuerpo, que se conmemora el próximo 24 de junio (día de san Juan). En lugar de hacerlo en el interior del Palacio de Cibeles como el año pasado, los mandos del cuerpo pretenden sacarlo a un lateral del paseo del Prado. En principio, tampoco habrá desfile de las unidades, como ya ocurrió en las ediciones anteriores.

Esta conmemoración de la Policía Municipal será la cuarta que presidirá la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid). El primero ya lo dejó organizado el anterior equipo de gobierno, presidido por Ana Botella (PP). El de 2015 fue uno de los primeros actos de la recién nombrada alcaldesa y se desarrolló al aire libre, en el paseo de coches del parque del Retiro. Incluyó por última vez un desfile de las distintas unidades del cuerpo, lo que causó un gran malestar por parte del concejal de Seguridad, Javier Barbero. Este comentó que le disgustaba el carácter militar que tenía la celebración y aquel mismo día anunció que habría cambios.

Y desde luego que hubo cambios. Desde entonces los actos del patrón han ido dando tumbos y trasladando de ubicación. El primer escenario que utilizaron los actuales responsables políticos del cuerpo (6.100 agentes) fue un pequeño teatro ubicado junto a las dependencias centrales de la Policía Municipal, en la Casa de Campo. Parte de la escala de mandos decidió no acudir en señal de protesta. El mayor enfado llegó cuando la alcaldesa se ausentó del homenaje a los caídos, al que acudieron los mandos policiales y la entonces portavoz del PP, Esperanza Aguirre.

La dirección del Área de Seguridad probó en 2017 una nueva ubicación. Frente al oscuro y angosto teatro de la Casa de Campo, optaron por el patio interior del Palacio de Cibeles. Manuela Carmena pasó revista a un pequeño grupo de policías que estaban apostados en la calle de Montalbán. Después se entregaron las medallas y los responsables municipales pronunciaron los discursos. El acto terminó de nuevo con polémica, porque no hubo ni himno nacional ni a los caídos.

La oposición ya criticó en las ediciones anteriores las conmemoraciones de la Policía Municipal. El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, reprochó que el acto se desarrollara “a escondidas, en la semiclandestinidad”. Pidió que se celebrara un acto abierto a toda la ciudadanía: “Quiere darle las gracias por las tareas que están desarrollando”, afirmó. De la misma opinión fue la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacis, que también reclamó un acto abierto y al aire libre para conseguir “el abrazo” de los madrileños y que los premiados pudieran celebrarlo con sus familias.

Gradas y escenario

El planteamiento para este año recoge que los actos se celebren la mañana del domingo 24 de junio en el lateral del paseo del Prado, situado junto a la calle de Montalbán y al Palacio de Cibeles. En esta zona se colocarán unas gradas para los invitados y un escenario, desde el que se pronunciarán los discursos institucionales.

Fuentes de la Concejalía de Seguridad afirman que el acto no está cerrado aún al completo y que se están ultimando los detalles. “Se están dando cambios en positivo en la celebración atendiendo a algunas de las peticiones del año pasado”, concluyen las citadas fuentes.

Varios mandos consultados por el cuerpo se han quedado sorprendidos por este nuevo cambio de ubicación. Recuerdan que uno de los motivos que llevó al actual equipo de gobierno a utilizar espacios cerrados fue que se reducía el número de agentes destinados a labores de seguridad de la zona exterior. Estos mandos ven con buenos ojos que se desarrolle en el paseo del Prado, pero añaden a renglón seguido que “la verdadera celebración” era la que se hacía en el paseo de coches del Retiro. “Da la sensación de que quieren que se nos vea, pero no mucho. Por eso lo hacen en un lateral del paseo del Prado”, se queja un mando. Uno de los motivos de no utilizar el centro de la calzada es para no interrumpir el tráfico, según fuentes municipales.

De la misma opinión que los mandos es la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que se pregunta ahora si ya no es importante el gasto de personal como se adujo en las dos ediciones anteriores del patrón.

El cuerpo vive ahora un clima de enfrentamiento entre los responsables políticos y los agentes. La falta de personal ha motivado en los últimos meses que se hayan suspendido descansos semanales y se haya obligado a los funcionarios a trabajar en fines de semana y festivos. Además, se está negociando el nuevo convenio colectivo y las posiciones están muy enfrentadas. Los sindicatos han pedido que intervenga directamente la alcaldesa para desbloquearlas. Los representantes de los trabajadores no descartan movilizaciones en breve si no se llega a un acuerdo.