Alcalá también suena

Una primavera más, las calles de Alcalá de Henares se convierten en improvisados escenarios. Seis espacios de la localidad acogen desde este viernes y hasta el domingo 80 conciertos gratuitos al aire libre. Las actuaciones son en directo y recorren un amplio espectro musical, desde el folk al jazz pasando por estilos más comerciales como el pop, el rock o la fusión. En esta edición, por primera vez, se ha realizado una selección de participantes a través de un concurso al que se han presentado más de 200 grupos. Alcalá Suena nació en 2015 y, aunque en un primer momento formaba parte de los llamados Clásicos de Alcalá, ya ha conseguido convertirse en un referente musical al que cada año llegan miles de visitantes.

Alcalá es un museo al aire libre sobrevolado por cigüeñas que este año celebra sus 20 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Los escenarios se han instalado en puntos estratégicos, como la Puerta de Madrid y cinco céntricas plazas del municipio: la de Cervantes. la de los Irlandeses, la de Los Santos Niños, la de Palacio y la de San Diego (donde se encuentra la famosa fachada del Rectorado de la Universidad). "Estos días, la ciudad se convierte en un escaparate para la cultura, se abre a la música y se constituye como ciudad viva. Además de ofrecer su riqueza monumental, propone un calendarios de actividades en sus calles. Estamos muy orgullosos porque este festival es un proyecto de nuestra gente, que con su esfuerzo e implicación lo hacen posible", destaca su alcalde, Javier Rodríguez Palacios.

El objetivo fundamental de Alcalá Suena es "dar visibilidad y promocionar la escena musical alcalaína", subraya la organización del festival. De hecho, el 70% de las bandas que participan pertenecen a la localidad. "Cada año me sorprende más, no solo por la calidad de los grupos, también porque me hace descubrir nuevos rincones de la ciudad tan maravillosa en la que vivo", explica Sergio García. El pistoletazo de salida lo dará este viernes a las 19.00 en la plaza de Cervantes Big Band, un grupo local formado por alumnos del Taller de Música. Tienen un repertorio muy variado, desde la época dorada del swing hasta a la música más actual. Solo media hora después comienzan varios conciertos en los escenarios alternativos, como The Ape Age en la plaza de Palacio. Llegan desde la capital para hacer las delicias del público con un directo enérgico y divertido con temas propios y covers de artistas internacionales.

Escenario en la Plaza de Cervantes. R.E.

Una app para el festival

Después de una tarde con ritmos funk, soul y rock, Fake Teddy se sube al escenario de Puerta de Madrid a las 21.20. Son uno de los pocos grupos foráneos (llegan desde Logroño) y su misión es interpretar pop e indie. A las 23.20 en la plaza de San Diego llega el turno de Mariskada Sound. El grupo fusiona diversos estilos: rock, pop, soul, hip-hop, reggae y electro. Si lo que es busca es un tono más relajado, una hora antes en Los Santos Niños actúa la tuna de la Universidad. El sábado las actuaciones comienzan temprano, a las 12.30 en la plaza de San Diego con Tomaccos, que presenta su segundo trabajo, Toledo, OH, en el que desarrolla sus dos grandes pasiones, el swing y el charlestón.

La fiesta continúa con Pelícana y otros grupos antes de que comiencen a funcionar el resto de escenarios, solo en horario vespertino. Durante el mediodía, y en diferentes horarios, varios grupos realizarán un pasacalles por las diferentes localizaciones para animar a que vecinos y visitantes se sumen a la fiesta, que continuará hasta la noche del domingo. La programación se puede descubrir en una página web oficial del festival o descargando una app realizada para la cita musical. Gracias a ella, los verdaderos melómanos podrán descargarse todas las actuaciones, guiarse por los escenarios gracias a un mapa o realizar su propia programación con los conciertos que más les interese. Para completar los fastos, el Ayuntamiento ha contado con la participación de otras agrupaciones de folclore local para demostrar que Alcalá no solo se observa, también se escucha.