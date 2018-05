Rus defiende a Zaplana y carga contra Benavent: “Es un volantín del yonqui del dinero”

El expresidente del PP y de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, procesado por presunta corrupción, ha defendido este jueves al exministro Eduardo Zaplana, aunque ha calificado su arresto de “criminal para la imagen del partido”. Rus fue detenido en 2016 por el presunto cobro de comisiones ilegales del 3% tras la confesión del exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, el autoproclamado “yonqui del dinero”. Es precisamente un documento intervenido a este arrepentido de la Justicia el que ha conducido ahora a la detención de Zaplana. Para el también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Benavent ha vuelto a hacer otro “volantín”.

“No me creo ese embolado”, ha dicho a varios periodistas que le han abordado en una cafetería del centro de Alicante, donde se encuentra visitando a un amigo, al ser preguntado por los folios entregados por un imán sirio a Benavent donde se detallan los presuntos cobros de Zaplana a adjudicatarias de contratos públicos durante su época de presidente de la Comunidad Valenciana. “De momento creo que ha salido el imán diciendo que no sabe nada. No sé si conocía al yonqui del dinero, pero no me lo creo”, ha precisado.

Él asegura que jamás escuchó rumores sobre el pago de comisiones al entonces jefe del Consell, del que ha estado “bastante distanciado” por el enfrentamiento que mantenía Zaplana y su sucesor al frente de la Generalitat, Francisco Camps. “Yo lo único que puedo es hablar bien de él a nivel de trabajo, a nivel de lucha y de imagen. Yo era alcalde de Xàtiva (Valencia) y a mí eso de las comisiones no me llegaba”, ha dicho.

Ha lamentado también que él no tuviera oportunidad de decir “soy un buen chico” antes de ser expulsado del PP. “Ni me avisaron, no me dieron opción a hablar con nadie. Me dijeron a la calle y a la calle”. A su juicio, a la vista de lo ocurrido en el caso Taula, donde él está encausado, Zaplana ha podido ser también víctima de supuestas maquinaciones de Benavent. “Fue el yonqui del dinero el que robó, se escapó del país, vino y pactó, aunque no sé qué habrá pactado”, ha recordado.

A raíz de su experiencia personal, confía siempre en la presunción de inocencia de cualquier investigado. De él se ha dicho que tenía dinero en paraísos fiscales. “Dijeron que yo tenía edificios y plantas bajas en Brasil y hace 39 años que no he ido allí. Eso no lo hace ni Berlusconi, tener propiedades y no ir a verlas”, señala.

Rus ha reconocido que cualquiera gobernante puede cometer errores. “El que hace cosas se puede equivocar, o no, meter la mano, que no debe meterla, o no. Cuando alguien gobierna debe hacer las cosas bien. Otras veces las hace regular y es cuando te toman la matrícula”, detalla. Considera normal que la Justicia actúe cuando tiene indicios de la comisión de delitos y, si estos se confirman y se confirma la culpabilidad, no queda otra salida que “asumirlo y pagarlo”.