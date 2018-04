Un presunto cabecilla de la red del 3% del PP valenciano no sabe qué querían decir con “pasta” y “recaudar”

Caturla ha sostenido que no recordaba qué quería decir en conversaciones como esta:

Caturla: Entonces, opción A, yo tengo que hablar con Alfonso para que las cosas que diga Alfonso. Tú me dijiste que había hablado con el presidente sobre estos temas.

Benavent: Él lo ha hablado con el presidente y además él ha hablado con Víctor de pasta, le ha pedido Víctor, no le hace mucho caso, y el martes después del comité se encontró al presidente, se fue caminando con él y le comentó el tema. Que está hasta los huevos de Víctor, que tal y que cual y le dijo que lo que él quiera, que lo que Alfonso quiera.

Caturla: Es que vamos a ver, o aquí el presidente marca el criterio que tiene que funcionar para todos o aquí va a haber una guerra de laterales. Entonces, claro, a mí me viene ahora el conseller: 'no, habla con Gerardo'. 'Espera conseller', es que soy... Te pongo un ejemplo, es que el partido, yo no estoy con Gerardo, es que dependo de él.

Benavent: Claro.

Caturla: ¿Qué hago yo? a ver. ¿Qué cojones hago yo? ¿A quién le hago caso conseller?

Benavent: ¿Nosotros podemos funcionar, independientemente o autónomamente como quieras decirlo...?

Caturla: No.

Benavent: ¿...aparte de Alejandro aparte de su puta madre?