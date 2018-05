La rotura de una tubería deja sin agua a miles de personas en seis distritos de Madrid

La rotura de una tubería que abastece al este y sur de Madrid ha dejado a miles de personas sin agua, provocando también distintos cortes al tráfico rodado en varias calles de Hortaleza. La rotura, de importancia, se ha producido sobre las 7.00 de este lunes y ha afectado a seis distritos de la ciudad: Villa de Vallecas, Barajas, Hortaleza, San Blas, Ciudad Lineal y Vicálvaro. Además, también ha dejado sin agua al barrio de Las Tablas y algunas zonas de Coslada y a las localidades de Paracuellos del Jarama y Alcobendas. La incidencia en el suministro no será resuelta al menos hasta las 15h, informa el Canal de Isabel II.

A las 7.55 horas, una bolsa de agua en la calle de Niceto Alcalá Zamora ha provocado un primer corte al tráfico, informa la Policía municipal. Tras observar una rotura de agua, los agentes han cortado las calles de Niceto Alcalá, Príncipe Carlos y la glorieta de Francisco Pi y Margall. Se ha cortado el suministro de agua a vecinos de la zona para encontrar la avería. Un portavoz del Canal de Isabel II, la empresa suministradora, informa de que pueden aumentar las zonas afectadas conforme se vaya vaciando la tubería rota, lo que podría llegar a afectar a más zonas.

La rotura es "de importancia", informa, "y no sabemos qué la ha causado". "Puede tratarse de una rotura fortuita o provocada, pero todavía no lo sabemos", afirma. "Estamos en la zona intentando repararla y viendo maniobras alternativas para abastecer de agua a las zonas que se han quedado sin ella", continúa. "Los motivos de la rotura pueden ser una obra cercana o un golpe de presión o incluso que alguien haya picado la tubería, pero no sabemos qué ha sido aun", termina.

Para información, quejas o reclamaciones los afectados pueden ponerse en contacto con el Canal de Isabel II en el teléfono 900 365 365 o en el 012 de la Comunidad de Madrid.