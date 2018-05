Críticas desde ERC, CUP y PSC a la falta de paridad del Govern de Torra

El diputado de ERC Ruben Wagensberg ha cargado hoy contra la falta de paridad de género del nuevo Govern de Quim Torra, al considerar que "no hay excusa posible para explicar" que únicamente haya tres consejeras, frente a once consejeros, unas críticas que también han vertido la CUP y el PSC.

Torra ha firmado hoy el decreto de nombramiento de los nuevos miembros del consejo ejecutivo catalán, que incorpora a dos exconsellers en prisión preventiva, Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), y a otros dos huidos en Bélgica, Antoni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura). En un total de 14 departamentos, solo hay tres mujeres al frente de ellas: Elsa Artadi (JxCat), portavoz del Govern y consejera de Empresa y Conocimiento; Ester Capella, en Justicia), y Teresa Jordà, en Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), estas dos últimas de ERC.

Una falta de paridad que ha sido criticada por el diputado de ERC Ruben Wagensberg a través de Twitter: "No hay excusa posible para explicarlo: once hombres, tres mujeres". Un mensaje que ha sido respondido por la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que le ha reprochado sus palabras: "Quéjate en tu casa. ERC se ha deslegitimado para hablar de igualdad y feminismo, querido Ruben". Se da el caso que, el pasado 6 de marzo, dos días antes de la huelga feminista del 8M, todas las diputadas de ERC en el Parlament ofrecieron una rueda de prensa en la que exigieron paridad entre hombres y mujeres en el nuevo Govern, y avisaron de que la formación republicana estaría "atenta", según expresó la entonces diputada y expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La actual diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha censurado también la falta de mujeres tanto en el Govern como en la Mesa del Parlament (con solo una mujer de siete miembros): "Quim Torra, JxCat y ERC... ¿Cómo pensáis arreglar la chapuza que habéis hecho con esta propuesta de Govern que no cumple ni los mínimos de paridad?". Y la exdiputada anticapitalista Eulàlia Reguant ha preguntado a JxCat y ERC: "La ley de igualdad la defendemos solo en los artículos suspendidos o en su totalidad? Y los hombres que aceptan también son responsables", ha dicho, en referencia a artículos de dicha ley que exigían a una representación paritaria en poderes públicos.

Por otro lado, también desde el PSC se han reiterado las críticas de diferentes dirigentes sobre esta cuestión. Su líder, Miquel Iceta, ha considerado la decisión de Torra de nombrar a dos consejeros que están en prisión y a dos huidos "un grave error" y que en ningún caso es "esperanzadora". El hecho de que solo sean tres las mujeres en el nuevo Govern lo ha calificado de "inexcusable" y ha dicho que "no atiende a un mínimo criterio de paridad". El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que ha lamentado, en declaraciones a Efe, la "falta de paridad y escasa presencia femenina", lo que "no refleja un equilibrio que debería tener". También la Juventud Socialista de Cataluña (JSC) ha ironizado en Twitter con que "parece que la república FEMINISTA deberá esperar... mandan huevos", mientras que el diputado socialista Jordi Terrades ha recordado a Torra que "un Govern con once hombres y tres mujeres no parece nada igualitario, será necesario recordar que la ley de igualdad prevé la paridad". Los comunes también han criticado a Torra por estar "más pendiente de Berlín que de la Catalunya que quiere avanzar" y por no ser paritario.

La Asociación 50a50, presidida por Anna Mercadé, envió esta semana una carta al nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, pidiendo la paridad en la formación del nuevo gobierno catalán.