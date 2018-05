Más allá de las fiestas patronales

Madrid vibra con las fiestas de su patrón, pero las salas de música no se arredran y proponen artistas como Kamasi Washington, el saxofonista que está acercando el jazz a públicos más jóvenes. Estará el domingo en La Riviera (21.00; 30 euros), donde mañana (20.00; 44 euros) se celebra el Kristonfest, que trae a las mejores bandas de rock stoner: desde Estados Unidos llegan Monster Magnet, Elder y King of Fire; de Reino Unido, Conan, y desde Japón, Church of Misery Official.

Hay más jazz, claro. A El Bogui llega mañana (21.00; 18 euros) con su cuarteto otro gran saxofonista, Bob Sands, que llegó de Estados Unidos hace unas décadas, y el domingo (20.00; 15 euros) Noa Lur, una de las renovadoras del jazz patrio. En el Central estará hasta el domingo (21.00; 18 euros), con The Balckbelt, el guitarrista burundés J. P. Bimeni, que viene de triunfar por Europa con Free Me, su disco debú. Además, hay soul del bueno con James and Black esta noche (22.30; 15 euros), en Clamores. El teclista blanco y la cantante negra fusionan la música de Nueva Orleans con otros ritmos. Voces negras también son las de Malagasy, un coro de góspel formado en Madagascar por niños con discapacidades visuales y con riesgo de exclusión social; llega mañana (12.30; desde 6 euros) al Teatro Nuevo Apolo.

Algo similar al folk se escucha esta noche en tres propuestas: Abraham Cupeiro trae a Café Berlín (21.00; 11 euros) las evocaciones del karnix, un instrumento de viento de origen celta. En el Teatro Conde Duque (20.00; 10 euros) está Zuhainpeko Soinuak, un proyecto que rescata la tradición oral vasca. Y la cantante María Arnal y el guitarrista Marcel Bagés ponen al día viejas tonadas catalanas en Joy (20.00; 15 euros), dentro del ciclo Sound Isidro, que cuenta también mañana con el rock de Rufus T. Firefly (a las 22.30; 18 euros), y el domingo (20.00; 25 euros) con el swing y rockabilly del trío Kitty, Daisy & Lewis.

El rock nacional más veterano se encuentra en Rivas-Vaciamadrid y Arroyomolinos. En la primera localidad, en el auditorio Miguel Ríos, están hoy (22.00; 18 euros), Hombres G, Rubén Pozo y Efecto Mariposa. Mañana (16.00; 30 euros) estarán Rosendo, Boikot y Narco; y el domingo (20.30; 15 euros), La Raíz. En la segunda localidad, gratis, se puede ver esta noche a Medina Azahara, mañana a Siniestro Total y La Desbandada, y el domingo a la banda más familiar Billy Boom Band.

Los amantes de Dylan tienen en la propuesta de Zimmenband la posibilidad de escuchar sus canciones en castellano mañana en Clamores (19.00; 10 euros), escenario que un rato más tarde (23.00; 19 euros) acoge a Red Baraat, formada por músicos indios de Brooklyn que facturan un sonido bhangra fusionado con hip-hop y electrónica.