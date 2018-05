Madrid limitará la circulación de vehículos en episodios de polución en función de los distintivos de la DGT

Los vehículos más contaminantes, incluidas las motos, no podrán circular cuando haya episodios de alta polución en la capital. Esa es la principal medida que recoge el borrador del nuevo protocolo municipal que ha presentado esta mañana la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, tras reunirse la comisión de calidad del aire. Otras novedades son que se adelantarán los diferentes escenarios y se ampliarán las zonas de restricciones.

Los distintos vehículos podrán circular por la almendra central de la ciudad (el interior de la M-30) en función del distintivo otorgado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Este organismo dependiente del Ministerio del Interior también incluye las motocicletas, por lo que estas estarán a las mismas limitaciones que el resto de usuarios de las vías.

El objetivo de la revisión del nuevo protocolo de contaminación es "aumentar la protección de la salud de la ciudadanía frente a los efectos nocivos" de la alta polución, según ha explicado la concejal. El nuevo documento sustituirá al plan actual, que ha tenido una vigencia de dos años.

Los criterios para declarar los distintos escenarios cambian ya que se tendrán en cuenta la situación de los distritos exteriores de la M-30. La novedad es que se atenderá a la superación de los umbrales en tres estaciones de toda la red y no solo las de la misma zona geográfica. Otra innovación es que habrá cinco escenarios en lugar de cuatro, como hasta ahora.

El nuevo sistema elimina el anterior criterio del número par o impar final de la matrícula como ocurría hasta ahora y se decanta por los distintivos de la DGT. Los nuevos escenarios serán los siguientes.

- Escenario 1. Se mantiene el actual criterio de dos estaciones de la misma que superen los 180 microgramos de NO2 (fase de preaviso) o 200 microgramos (aviso), durante dos horas seguidas. La novedad es que también se activará si hay tres estaciones de cualquier zona que superan estas cotas durante tres horas consecutivas.

Las medidas serán la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora y recomendar el transporte público.

- Escenario 2. No se podrá estacionar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado -el SER, los conocidos como parquímetros-, salvo los residentes con tarjeta. Podrán aparcar los vehículos con distintivo de la DGT Cero y los Eco (otra novedad). Se prohibirá circular a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT (incluidas las motos) en la almendra central y la M-30.

- Escenario 3. A las restricciones de aparcamiento de la zona SER, se añade la prohibición de circular por toda la ciudad los vehículos sin distintivo de la DGT.

- Escenario 4. Se suman las restricciones anteriores, a las que se suma la prohibición de circulación de los vehículos con etiqueta B.

- Escenario 5. Este coincide con el nivel de alerta marcado por la Unión Europea, al que hasta el momento no se ha llegado aún en Madrid. No podrán circular los vehículos con distintivo B y C.

El protocolo mantiene los permisos para que sigan estacionando en la zona SER determinados vehículos, como los autorizados como comerciales o industriales, los de zonas reservadas, los taxis y los VTC (Uber y Cabify, entre otros). También estarán exentos las bicicletas, los ciclomotores, el transporte público, los vehículos de particulares que carezcan de transporte público al inicio o final de su jornada laboral, los vehículos comerciales distribución de mercancías, las grúas, las funerarias y los vehículos de emergencias, además de los destinados al desplazamiento de personas con movilidad reducida.