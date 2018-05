CC OO protesta en Barcelona contra la “criminalización” de los docentes

Medio centenar de delegados sindicales de CC OO se han manifestado este martes ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para protestar contra la "criminalización" de los docentes catalanes. Según el sindicato, "a raíz del conflicto político y social en Cataluña se ha producido una campaña de desprestigio del trabajo" de los profesores. CC OO se ha reunido con el subdelegado del Gobierno, Emilio Ablanedo, para denunciar "la utilización política de la escuela". El sindicato había convocado concentraciones simultáneas en todo el Estado para protestar también contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).

La marcha en Barcelona se ha celebrado, precisamente, pocas horas antes de que dos secretarios de Estado (el de Seguridad y el de Educación) se reúnan con unas familias de guardias civiles de Sant Andreu de la Barca que denunciaron reproches de algunos docentes a sus hijos tras las cargas policiales del 1 de octubre —la Fiscalía especializada en delitos de odio presentó el pasado 23 de abril una denuncia al juez contra nueve de los profesores del instituto El Palau—. CC OO de hecho, han pedido al subdelegado del Gobierno que los secretarios de Estado se reúnan también con el centro y los profesores en cuestión. "Nos parece bien que se reúnan con las familias, pero valoramos negativamente que solo se reúnan con una parte del conflicto. Hemos pedido que también se reúnan con el centro", ha indicado el responsable de la Federación de Educación de CC OO, Manel Pulido.

El sindicato ha pedido que "no se judicialicen" situaciones como las de Sant Andreu de la Barca y que se intenten resolver dentro del ámbito escolar. "No pueden seguir atacando a la escuela catalana", ha criticado Pulido, que le ha pedido a Ablanedo que "se posicione claramente en defensa de los docentes y que dejen de sembrar la duda" sobre su profesionalidad.

CC OO ha rechazado la "criminalización" que, a su juicio, viven algunos docentes catalanes pero ha declinado participar en la nueva plataforma que han montado varios sindicatos (UGT, CGT y USTEC) junto a entidades soberanistas como la ANC o Docents per la Republica. La Mesa de Emergencia Docente, como la llaman, surge, según sus impulsores, para "defender la educación en los valores democráticos" y combatir la "represión mediática, judicial, y policial" que, aseguran, viven algunos profesores. CC OO ha dicho que, aunque comparte el manifiesto fundacional, ha decidido no participar por el "sesgo partidista" que tiene la plataforma. Con todo, no han rechazado entrar en una iniciativa similar que englobe a toda la comunidad educativa.