La gran oferta académica de grados amenaza a las carreras tradicionales

En Ingeniería Telemática, la UPC suma 80 alumnos entre todos los cursos. Sara Padilla, de 21 años, es una de ellos. Cursa el tercer curso de un doble grado de Telemática y Telecomunicaciones. Es la única chica en clase y de los pocos alumnos que hay en el aula. “En clase somos entre cuatro y siete alumnos, depende de la asignatura. Cuando vamos con los de Telecomunicaciones, somos 20. No puedes faltar, ni siquiera llegar tarde a clase. Los profesores lo sabrían”, vacila la joven.

Ella está feliz con su carrera, que ha sacado limpia curso a curso. “A mí me gustan las clases porque no son las típicas magistrales. Tienes bastante feedback con los profesores y te adecúan las clases a tus intereses”, admite. Y las empresas ya se la rifan: “En el Fórum de Empresas hicimos un speed dating con algunas compañías y me preguntaban si tenía ya disponibilidad, que les gustaba mi perfil, me pedían el curriculum”, explica la joven. Le quedan dos años para terminar.