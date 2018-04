El filósofo Emilio Lledó rechaza la Medalla de Oro de la Comunidad

El filósofo Emilio Lledó ha rehusado recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, el máximo galardón que otorga el Gobierno regional: “Dadas las circunstancias, no podía aceptarla”, explicó, en referencia al escándalo del máster de Cristina Cifuentes. El filósofo es doctor honoris causa por varias universidades, miembro de la Real Academia Española, premio Princesa de Asturias de Humanidades y un firme defensor del diálogo y de la ética en la vida pública.

“Me hacía ilusión, pero, dadas las circunstancias, no podía aceptarla, no me apetecía mucho”, explica Emilio Lledó a EL PAÍS, al tiempo que señala que no quiere “dar mayor importancia” a su decisión. Cuando conoció de forma extraoficial la propuesta, que procedía de la Mesa de la Asamblea, todavía no había estallado el caso Máster,que ha conducido a la dimisión de Cristina Cifuentes. Pero el escándalo sí había estallado cuando recibió una llamada de la Consejería de Cultura para ofrecerle la medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. En ese momento todavía no había dimitido Cifuentes. “Dije que no, expliqué mis razones, y lo entendieron”, relata.

El compromiso del filósofo con la universidad —fue profesor durante 50 años— le impedía aceptar la distinción de manos de una persona, Cifuentes, que podía haber engañado en la realización de un posgrado en la Rey Juan Carlos. “La educación es fundamental”, comenta. Y recuerda su época de profesor, en la que fue “muy feliz”, y sus estancias en Alemania, en Heidelberg y Berlín.

No habría puesto objeción al galardón en un escenario diferente, por los vínculos que le unen a Madrid, ciudad en la que recaló con seis años procedente de Sevilla, su ciudad natal. En la capital pasó la Guerra Civil y se licenció en Filosofía en 1952.

El Gobierno regional ha decidido otorgar finalmente las dos medallas de oro al periodista y escritor Alfonso Ussía y, a título póstumo, al deportista Ángel Nieto, que falleció en un accidente automovilístico en agosto pasado. Los galardones se entregarán en un acto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, el Día de la Comunidad, el próximo 2 de mayo. La condecoración está regulada en la Ley 3/1985, donde se incluye como reconocimiento público de los méritos de quienes hayan destacado en la sociedad madrileña, y la decisión última de a quién se concede corresponde al Consejo de Gobierno.