El PDeCAT urge al soberanismo a ir unido para enfrentarse a Valls

La irrupción del ex primer ministro francés Manuel Valls como posible candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona ha dado alas a la propuesta de formar una lista unitaria del independentismo para las elecciones municipales del año que viene. Los dos candidatos a las primarias del PDeCAT, Neus Munté y Carles Agustí, metieron ayer presión a ERC para ir de la mano a los comicios. “Una candidatura conjunta con el soberanismo es lo que tenemos que buscar y en lo que tenemos que trabajar para tener garantizada la victoria”, afirmó Munté, quien advirtió de que en caso contrario acabará gobernando la lista más votada.

La posibilidad de una alianza del bloque independentista para concurrir a las elecciones municipales estaba sobre la mesa desde que el filósofo y tertuliano Jordi Graupera pidió el mes pasado unas primarias independentistas —más allá de las siglas— a las que dijo que se presentaría. Tanto Munté como el candidato de ERC, Alfred Bosch, eran escépticos al respecto. Sin embargo, la entrada en el tablero de Valls, quien el viernes dijo que aún está pensando la opción de presentarse, obliga al independentismo a coger musculatura para los próximos comicios.

Munté apuesta ahora por una alianza de las fuerzas soberanistas, si bien sigue sin ver clara la propuesta de Graupera. “Esmuy incompleta y debería explicar qué hay detrás de ella, porque de primarias algunos partidos ya estamos haciendo ahora mismo”, sostuvo. Más rotundo fue el otro aspirante del PDeCAT, Carles Agustí, mucho más proclive a los planes de Graupera. A su juicio, la posibilidad de que Valls encabece la lista de Ciudadanos debe obligar a ERC a aceptar una lista independentista. “Que no piense tanto en el partido [Bosch] porque aquí nos jugamos el país y la ciudad”, afirmó.

Sin embargo, el candidato republicano de momento sigue rechazando esa posibilidad. El viernes, tras conocer los planes de Valls, sostuvo en una clara referencia también a Graupera: “Parece que Barcelona es una pista de paracaidismo. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus propuestas, pero en las elecciones nos jugamos hacer una ciudad mejor, no una carrera política mejor”.

Munté cargó contra la candidatura de Manuel Valls, de quien dijo que “es una persona que no la ha querido como candidato su propio partido, el Partido Socialista francés ni los propios ciudadanos”. Sin mencionarlo, también los socialistas ayer criticaron una posible candidatura del ex primer ministro. El líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, sostuvo en el discurso de su proclamación como aspirante del partido a la alcaldía: “Tampoco permitiremos que Barcelona sea el premio de consolación de carreras políticas fracasadas”.