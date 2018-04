1.600 víctimas de malos tratos

La Policía Municipal recomienda que, en caso de sufrir una agresión física o verbal, se llame de inmediato al 112 o al 092. Esto también incluye a los hijos y a los ascendientes. Si ya ha sido agredida, el consejo es que la mujer acuda a un centro de salud o a un hospital para ser atendida. Si las lesiones son tan graves que no se puede desplazar, se puede pedir la asistencia del Samur. “Lo importante es que denuncie. Si no lo hace así, ese caso no existirá para nosotros. Será invisible y no podremos ayudarla”, recuerda la oficial Marta Fernández. El Servicio de Atención a la Mujeres Maltratadas dispone de un teléfono gratuito (900 222 100) que no deja rastro en la factura.