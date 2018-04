Rivera asegura que el PP baraja ya un presidente interino para sustituir a Cifuentes

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido este miércoles en que su partido aboga por un cese inmediato de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a raíz del caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. En opinión de Rivera, lo "sensato" ante el caso del máster que ha embestido a Cifuentes en los últimos días es "sustituirla con un presidente interino". Rivera ha añadido que le "consta" que el PP ya está "barajando soluciones", y que espera que sea "cuanto antes mejor". "Creo que se ha acabado el tiempo de encubrir la trama de la universidad", ha afirmado Rivera, y ha añadido: "Está en manos de Rajoy decidir incluso hoy mismo si propone un candidato que no esté imputado, y no esté en un trama de corrupción".

"Cifuentes tiene que dimitir y dejar paso a otro sustituto para acabar la legislatura. Pedimos al PP sentido común que acabe con el espectáculo. Los madrileños no se lo merecen", ha sostenido el líder de la formación naranja tras el acto en el Ayuntamiento de Madrid en el que se ha otorgado el título de hijo adoptivo al cantante Raphael y el director de cine Pedro Almodóvar.

Rivera también ha ampliado el abanico de la cuestión, incluyendo en el foco de la polémica a la Universidad Rey Juan Carlos. "Hemos visto amenazas mafiosas, y no es propio de una democracia que la policía tome declaraciones para investigar a profesores", ha señalado. Asimismo, ha alertado sobre la posibilidad de que otros cargos políticos se vean involucrados en el asunto, aunque no ha concretado nombres. "No estamos solo ante un caso Cifuentes, sino ante el caso universidad", ha afirmado.

El futuro del gobierno regional depende de Ciudadanos, que es el partido que en estos años ha apoyado al ejecutivo de Cifuentes. Rivera no ha explicado si su partido apoyará la moción de censura presentada por el PSOE y avalada por Podemos en la asamblea de la Comunidad.

"Este mes de abril tiene que ser el mes en el que se ponga fin", ha concluido Rivera, quien ha reiterado su apuesta "firme" para que Rajoy tome mano en el asunto y proponga un presidente alternativo. Esta es la hoja de ruta que Ciudadanos propone para resolver la cuestión, antes de que en mayo de 2019 los madrileños decidan nuevamente en los comicios regionales su futuro presidente.