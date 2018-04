La oposición continúa con la presión a Cifuentes en el pleno de hoy

La sesión ordinaria del pleno de la Asamblea se ha convertido en una continuación de la que se celebró ayer en la que la presidenta compareció para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y socio de investidura de Cifuentes, Ignacio Aguado, ha abierto la sesión con una comparecencia dura en la que ha espetado: "El tiempo de la impunidad y de la utilización obscena de las instituciones se les acaba". Ha preguntando a Cifuentes si considera "normal" que haya personas que se matriculen en un máster universitario en el momento que les "de la gana". La presidenta reconoció ayer haber realizado la matrícula una vez iniciado el máster debido a que es una práctica habitual en este tipo de posgrados cuando no están llenos.

"Han hundido el prestigio de la Universidad", ha afirmado, porque la consideran "un lugar para colocar a amiguetes". Aguado ha aprovechado para publicitar la comisión de investigación que han propuesto, alejándose de la moción de censura anunciada por el PSOE-M. Si hubiera "un mínimo de respeto por las universidades estarían apoyando nuestra comisión de investigación", ha insistido al PP.

Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, pretende que la moción de censura, que se aprobó por unanimidad de la Ejecutiva del partido, se presentará "hoy o a lo más tardar mañana". Los apoyos a la propuesta no se han movido desde ayer, los socialistas solo cuentan con Podemos, lo que no da margen para que salga adelante. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha indicado antes de entrar en el pleno que su partido no debería entrar en un Gobierno del PSOE, porque así lo decidieron sus inscritos hace dos años. Pero ha reiterado su apoyo a la propuesta.

Ya dentro del pleno ha censurado a Cifuentes "el ejercicio de cinismo" que realizó ayer. ¿Nosotros nos hemos confabulado con los más de 1.000 corruptos de su partido?", ha preguntado desde su escaño. Y ha equiparado la actuación de la presidenta con la de sus predecesores Esperanza Aguirre e Ignacio González "de los que ha aprendido mucho". "¿Dónde está el trabajo de fin de máster? ¿Cómo pudo probar sin ir a clases ni a los exámenes?", ha preguntado. Porque, en su opinión, el máster por supuesto que es "oficial y real", pero se ha obtenido “fraudulentamente”.

Cifuentes ha insistido en que se le ataca con "falsedades" y se ha referido a la documentación que presentó ayer, suficiente, en su opinión, para demostrar que todo fue legal. Además de reiterar su apoyo a la investigación que está llevando a cabo la URJC.