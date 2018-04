Cifuentes defiende la legalidad de su máster pero no convence a la oposición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no ha convencido a los partidos de la oposición en su comparecencia por las sospechas que rodean a su máster de la universidad Rey Juan Carlos de Madrid. PSOE, Podemos y Ciudadanos han coincidido en que la dirigente del PP de Madrid no ha satisfecho sus preguntas tras su intervención en el hemiciclo en un acto que ha durado una hora y media. A Ciudadanos, partido que sostiene al Gobierno de Cifuentes, le han convencido tan poco las explicaciones de Cifuentes que impulsará una comisión de investigación para que acudan a ella el rector de la universidad Rey Juan Carlos y las tres personas, entre otros posibles comparecientes, que firmaron supuestamente el acta del máster de la dirigente del PP.

Cifuentes ha afirmado al final de su intervención que ha autorizado a la universidad a que haga público el trabajo de fin de máster, que este tarde no ha mostrado en el pleno como le reclamaban los demás partidos. También ha aseverado que no era su competencia la coordinación de la seguridad de los fastos de celebración de la Eurocopa el 2 de julio de 2012, día en que ella tenía que defender su trabajo de fin de máster. “El dispositivo del 2 de julio se seguían exclusivamente desde la Jefatura Superior de Policía. En la Delegación de Gobierno se seguían las manifestaciones. El seguimiento por tanto no me correspondía a mí”, ha zanjado. Y ha responsabilizado a la universidad de la supuesta falsificación de un acta que presentó como prueba a su favor. “Yo he enviado a los medios la documentación que me ha remitido el rectorado de la universidad”, ha justificado en la sesión.

Las críticas de Ciudadanos, al que el PP debe el Gobierno, no se han diferenciado de las de PSOE y Podemos. “La presidenta regional lleva 14 días escondida en la cueva de la Puerta del Sol, alimentando las sospechas. Algo huele mal. Su silencio no solo pone en cuestión su credibilidad sino la imagen y prestigio de una universidad”, ha criticado Ignacio Aguado. El portavoz de Ciudadanos ha cuestionado la ausencia de aclaraciones de la presidenta regional con una retahíla de preguntas ante la “supuesta manipulación de un expediente académico para favorecer a un cargo público”. Aguado se ha explayado: “Me extraña que no pisara por clase. Nadie le conoce por allí [la universidad]”. “¿Cómo es posible sacar cinco sobresalientes sin ir a un master presencial?”, también ha requerido. “¿No había otra fecha para presentar el máster que el 2 de julio, cuando se desplegó uno de los mayores dispositivos policiales en Madrid de la última década?”, ha ironizado. “¿La falsificación de firmas en un documento que usted sostuvo como prueba es el modus operandi del PP?”, ha apostillado a raíz de la información de este miércoles de El Confidencial.

“Su intervención no ha despejado las dudas razonables sobre este asunto”, ha sentenciado el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que entre otras funciones también ha sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid entre 2002 y 2009. “Asuma su responsabilidad con todas las consecuencias. No es un hecho menor sino todo un síntoma de una forma de ejercer el poder(…) Usted no puede arrastrar a las instituciones con su falta de explicaciones” ha manifestado el portavoz socialista, molesto por la “confusión” que rodea al título de la presidenta del PP de Madrid.

“El trabajo fin de máster no aparece aun siendo el trabajo más relevante y no ha sido presentado hasta este momento”, ha puesto como ejemplo. Gabilondo también ha destacado, como el resto de partidos de la oposición, que los compañeros del máster de la Universidad Rey Juan Carlos “no recuerden haber visto” a Cifuentes. “Hemos asistido a la constancia documental de asuntos que no están bajo cuestión, como que se matriculó, pero no ha respondido a las dudas que tenemos sobre usted, que se ve seriamente afectada”, ha lanzado con sorna.

Gabilondo cree que Cifuentes no ha respondido a la “situación insostenible” que afrontaba la presidenta regional. “Necesitamos una aclaración por el bien de las instituciones”, ha incidido Gabilondo, para quien la presidenta de Madrid “ha tratado de zafarse de sus responsabilidades”. “No concuerdan las fechas, cómo cuadran los procesos de matriculación, su asistencia al máster, el registro, las actas, el día memorable del 2 de julio…”, ha puesto de ejemplo el portavoz del PSOE en relación a la celebración de la Eurocopa de 2012 en las calles de Madrid, donde Cifuentes era delegada del Gobierno. “Alguien podría pensar razonablemente que este máster no lo cursó usted. Incluso que no hay un trabajo final suyo”, ha sido unas de las conclusiones del representante del PSOE.

Para Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos, Cifuentes “no ha refutado ninguna de las acusaciones” que provocaron su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Madrid en un hecho sin precedentes. “Nos ha enseñado un montón de documentos que no prueban nada. ¿Dónde está su trabajo fin de máster, señora Cifuentes?”, ha requerido. La responsable de Podemos ha sido la única de los portavoces de la oposición que ha solicitado la dimisión de la presidenta de Madrid.

La representante de Podemos ha incidido en que Cifuentes no ha explicado cómo dirigió el dispositivo del 2 de julio para un millón de personas por los fastos de la Eurocopa. “La única explicación es que usted el 2 de julio no estaba en la universidad Rey Juan Carlos y no presentó un trabajo fin de master (…) Miente usted con todos los dientes”, ha arremetido.

La conclusión de Ruiz-Huerta es que la compareciente “ha perdido toda la credibilidad”, así como su imagen de “regeneradora” del PP. “Su carrera política ha terminado”, ha apostillado.

"Fraude de ley parlamentario"

Cifuentes ha calificado su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Madrid como un "fraude de ley parlamentario" y ha tildado de "antirreglamentaria" la iniciativa. "El título de máster universitario que figura en mi curriculum es perfectamente real y legal, un título oficial, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas", ha insistido Cifuentes en su comparecencia. "Fíjese si estoy tranquila, que he puesto el asunto en manos de la justicia", ha contestado a Gabilondo. En referencia a la querella criminal que ha interpuesto "no contra un medio, sino contra dos personas que han difundido una versión que nada tiene que ver con la realidad", simultáneamente ha solicitado un "acto de conciliación previo a la presentación de otra querella añadida por delitos contra el honor". Y si alguien pensaba que la podían apartar del camino "o lo cree todavía no lo va a conseguir", ha advertido. Yo realice y concluí mi máster en el año 2012, no porque lo diga yo, lo he demostrado con documentos.

Para intentar disipar las dudas, Cifuentes ha mostrado en su intervención diversos documentos, con los que pretende disipar las dudas sobre el supuesto trato a favor del curso de posgrado que realizó en el curso 2011-12. No ha enseñado, sin embargo, el trabajo de fin de máster que reclaman todos los grupos políticos, aunque sí ha mostrado la carta en la que autoriza a la Universidad Rey Juan Carlos a publicar el documento. Tampoco se ha referido al acta de trabajo de fin de máster sobre el que pesan sospechas de que pueda contener al menos dos firmas falsificadas. Ha obviado esta peliaguda cuestión. Su equipo de comunicación lo envió a los medios de comunicación el mismo día que el diario.es publicó las presuntas irregularidades.

"Existe constancia documental en todo", ha reiterado Cifuentes. De la matrícula del máster por 1.586 euros, de 12 asignaturas por un total de 60 créditos con la nota media ponderada de 7,43%, del trabajo fin de máster en el que obtuvo un 7,5. Entre los documentos nuevos que ha mostrado se encuentra una carta firmada por el catedrático Chico de la Cámara, profesor de una de las asignaturas que aparecieron en principio como no aprobadas, que certifica el error de transcripción que se produjo, en la que "explica que no me afectó a mí sino a otros alumnos", ha afirmado. "Son documentos oficiales, firmados, rubricados, que demuestran la falsedad del ataque", ha añadido en su defensa. Al mismo tiempo, ha sacado varios folios en los que, supuestamente, se encuentran "decenas de correos electrónicos de profesores de diversos campus", que demostrarían que se producen errores continuos en la transcripción de las notas.

Este jueves está prevista la celebración del pleno semanal de la Asamblea, que la oposición centrará en la falta de respuestas que a su juicio no ha despejado Cifuentes.