Protesta en el centro de Barcelona por la detención de Carles Puigdemont

Las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural han convocado esta tarde una protesta frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona para protestar por la detención esta mañana de Carles Puigdemont en Alemania. El expresidente catalán ha sido interceptado a 30 kilómetros de la frontera tras activarse la orden de detención europea contra él. La primera movilización ha sido convocada por los Comitès en Defensa de la República (CDR) frente a la fuente de Canaletes, en la Rambla Barcelona, bajo el lema 'Contra la repressió i cap a la República. Vaga general!".

La nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha apelado este domingo a la opinión pública de la UE en general y de Alemania en particular -donde se ha detenido al expresidente Carles Puigdemont- para que no le extraditen. Paluzie ha confiado en que no extraditen a un presidente electo "para entregarlo a una justicia autoritaria que está falseando absolutamente todos los hechos" en torno al referéndum de octubre.