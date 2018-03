Esquerra denuncia la “persecución ideológica” del Estado

El exconseller, Jordi Turull (c), se despide de su mujer a la puerta del Tribunal Supremo.

Las primeras reacciones al encarcelamiento del candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, y de otros cuatro líderes independentistas, procesados por rebelión, se han empezado a conocer a través de las redes sociales minutos después de conocerse la noticia. El mismo Turull, en su perfil de Twitter, ha escrito: "He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de los que me eligieron como representante del pueblo de Cataluña, al presidente, al gobierno y al Parlament". El exconsejero ha pedido "con la cabeza bien alta" a la ciudadanía que dedique "todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña".

Josep Rull, otro de los exmiembros del Govern enviados a prisión, ha escrito en la red social: "Hagan lo que hagan con nosotros, la causa de Cataluña —la causa de la libertad, democracia y la dignidad— pervive con fuerza, porque somos millones los que creemos en ella". Dolors Bassa que también volverá a estar entre rejas, ha afirmado que se defenderá: "No somos delincuentes", ha escrito.

Los partidos independentistas han llamado a manifestarse en contra de la decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena. Pere Aragonès, de ERC, ha rechazado la "persecución ideológica y política del Estado contra el independentismo y sus representantes electos". Aragonès considera que "estamos ante un ataque contra todos los demócratas que debemos responder de manera cívica y pacífica". Los diputados de la CUP también han convocado a sus seguidores a la calle. " ¡A la calle! Organizamos y hagamos efectiva la respuesta antirrepresiva", ha escrito el diputado Vidal Aragonès.

El coordinador de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha valorado como "absolutamente intolerable" la orden de prisión del Supremo, que también afecta a los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, así como a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Vivimos un retroceso de derechos y libertades en Cataluña y España y reclamamos una respuesta unitaria, democrática y transversal", ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlament. El líder de los comunes ha asegurado que "no se dan las condiciones para celebrar el pleno de investidura", contradiciendo a Turull, que mediante su abogado Jordi Pina, ha pedido que no se suspenda el pleno y que los diputados voten a su favor, a pesar de que no podrá asistir a la Cámara.