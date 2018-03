Rovira, Forcadell y Bassa renuncian a sus escaños por su procesamiento

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira y Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo de la Generalitat, renunciaron este jueves por la noche a su escaño, justo después de la investidura fallida de Jordi Turull. Las tres diputadas están citadas este viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo LLarena y no quieren que su situación personal condicione la actividad del Parlament ni que ningún juez, ha dicho su partido en un comunicado, “pueda someter a un chantaje a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña". "Por encima de los nombres concretos hay un proyecto compartido”, ha dicho ERC en la nota.

Las tres diputadas han abandonado los despachos de su partido junto a miembros de su grupo en medio de los aplausos. Bajo el título "Relevo en el grupo de ERC para plantar cara al "chantaje judicial, el partido de Oriol Junqueras ha denunciado en un comunicado "los intentos reiterados del Estado de condicionar la actividad democrática del Parlament". “Las citaciones del juez Llarena contra la causa general contra el independentismo son una muestra más de la voluntad de secuestrar la democracia”. El objetivo de la renuncia es no ser un “obstáculo” para la soberanía del Parlament. Las sustitutas de las tres diputadas son Assumpció Laïlla, Chakir El Homrani y Magda Casamitjana.

Con la renuncia de las tres diputadas y Oriol Junqueras en prisión, Esquerra se queda en el hemiciclo sin sus dirigentes más relevantes. Marta Rovira, de hecho, ya no ha participado en la sesión de investidura y ha cedido la palabra al portavoz Sergi Sabrià. El juez Llarena ha citado este viernes a seis de los exdirigentes independentistas que son diputados. No lo ha hecho, por ejemplo, ni con los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs ni con Lluís Corominas o Ramona Barrufet, miembros de la antigua Mesa de la Cámara, que han abandonado la política. Raül Romeva, que es diputado, no ha renunciado al escaño. Además de Forcadell, Rovira, Bassa y Romeva, están citados el propio Jordi Turull y el exconsejero Josep Rull.