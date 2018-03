Un error de Cifuentes al votar permite que se admita a trámite el texto de Podemos de la ley de universidades

El frágil equilibrio entre las fuerzas parlamentarias de la Comunidad de Madrid hace que un voto arriba o abajo sea vital para sacar adelante o no cualquier propuesta. Una equivocación en ese contexto es fatal. Es lo que le ha ocurrido hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la votación en la que se decidía si se admitía a trámite la enmienda a la totalidad de Podemos con texto alternativo a la propuesta del PP sobre la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes). La presidenta no ha pulsado el botón y no ha votado, lo que ha provocado que apareciera un sufragio menos en la pantalla (64 a favor de admitir la enmienda de Podemos y PSOE y 63 en contra del PP y Ciudadanos, un voto menos de lo esperado).

Era la segunda vez que se repetía la votación, al producirse un empate entre ambos bloques debido a que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de baja por paternidad, no ha asistido al pleno. En esos casos, los parlamentarios votan tres veces y si no se deshace la igualdad, la iniciativa decae. Previamente se había rechazado otra enmienda a la ley del PSOE.

De esta forma, se admite a trámite el texto de Podemos y se rechaza el del PP, que era el que contaba con todas las papeletas ganadoras. El documento será la base sobre la que los grupos comenzarán el debate a partir de ahora la ley. Posteriormente, se presentarán enmiendas, y el texto definitivo volverá al pleno del Parlamento regional para ser aprobado.

Los diputados deben presionar dos botones. El primero, que está a la izquierda, es el de presencia, y el segundo el de la votación. Este último es el que no debe haber dado la presidenta. Ahora se comprobará por los servicios de la Cámara si ha existido algún error técnico. En ese caso habría que repetir la votación. Los diputados dudan de que haya ocurrido algún fallo, porque en otras ocasiones semejantes nunca ha sido así.

Tras el error, Ángel Garrido, portavoz del PP, ha acusado a "la izquierda" de usar la "ausencia de una persona que está de baja por paternidad para quebrantar la voluntad popular (en referencia al portavoz de Ciudadanos)". En su opinión, debería prevalecer la voluntad de la Cámara independientemente de que se hubiera producido un error técnico o no. Garrido ha añadido que va a reclamar una votación a mano alzada a partir de ahora para todos los asuntos en los que se pudiera repetir la misma situación.

El diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño que ha defendido la moción, ha señalado que "el proyecto de Cifuentes no sirve para resolver ninguno de los retos que tienen las universidades". Ha señalado también que, tras el resultado, su texto debería someterse a un periodo de enmiendas para que los grupos puedan presentar sus aportaciones "a las que están abiertos". El parlamentario ha mostrado su desconfianza en que el PP no intente cambiar el resultado."Lamentablemente, Paloma Adrados (presidenta de la Asamblea) ha actuado con un nivel de arbitrariedad en muchas ocasiones", ha puntualizado